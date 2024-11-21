Savunma Sanayisi Yıl Sonunu 6,5-7 Milyar Dolar İhracatla Kapatacak - Son Dakika
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Ekonomi

Savunma Sanayisi Yıl Sonunu 6,5-7 Milyar Dolar İhracatla Kapatacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sektörde bu yıl 6,5-7 milyar dolar arasında ihracat beklediklerini açıkladı. Sektör, 185 ülkeye 230'dan fazla ürün ihraç ederken, yeni projelerin imzalanmasıyla kapasitesini artırmayı hedefliyor. Görgün, Bayraktar TB3'ün yerli ve milli platformlarla gerçekleştirdiği başarıları vurgulayarak, gelecekte daha katma değerli ürünlerle büyüyeceklerini belirtti.

21.11.2024 17:48
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayisi sektörünün bu yılı 6,5-7 milyar dolar arası bir ihracatla kapatacağını bildirdi.

Görgün, TOBB Savunma Sanayii Meclisi İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, ortak akıl, birlikte süreç geliştirme, yenilikleri ve gelişmeyi beklenenin ötesinde bir dinamizmle yapmaya özen gösteren bir yaklaşımları olduğuna dikkati çekti.

Sektörün, özellikle yurt dışından gıptayla izlenildiğine işaret eden Görgün, birçok farklı sektörün ve vatansever insanın da savunma sanayisinin parçası olmak için heyecan duyduğunu, çalışma alanlarında birlikte çok güzel işler yaptıklarını söyledi.

Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yıl yaptıkları iki Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda seri üretim projeleriyle ilgili kararlar alındığını ve uygulamaya konulduğunu belirterek "Hemen hemen tüm projelerimizi imzaladık. Yıl sonu yaklaşıyor, imzalanmayan projelerimiz de kısa zamanda tamamlanacak. Bu projelerin imzalanması, sektörümüzün var olan kapasitesini kullanması, yeni kapasitelerin oluşturulması, uluslararası ihracatta da bir potansiyel olarak değerlendirilmesi anlamında kıymetliydi." dedi.

"Sektör 185 ülkeye 230'un üzerinde farklı ürün ihraç ediyor"

Görgün, bu haftanın savunma sanayisi açısından önemli olduğunun altını çizerek, kısa pistli bir gemiye Bayraktar TB3'ün kalkış ve iniş yaptığını anımsattı. Bunun, dünya havacılık tarihi için çok kıymetli bir ilk olduğunu belirten Görgün, "Türk deniz havacılığı için de bir ilkti ve Türk deniz havacılığı böyle yerli ve milli bir SİHA platformuyla ilki başararak hepimizi gururlandırdı. Uçan platformun üzerindeki motor TEİ'de üretilen bir motorumuzdu. Pist, TCG Anadolu yerli ve milli uçak gemisi. Bu, yerli ve milli önemli bir başarıydı. Savunma sanayimiz, böyle bizi gururlandıran çalışmalara gebe olduğu gibi diğer taraftan da uluslararası anlamda önemli başarıları sağlamak üzere dolu dolu geliyor." diye konuştu.

Sektörün 185 ülkeye 230'un üzerinde farklı ürünü ihraç ettiğini anlatan Görgün, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıllarda mevcut durumumuzdan daha ileriye gideceğimize inanıyoruz, bunu görüyoruz. Savunma sanayisi sektörü bu yılı 6,5-7 milyar dolar arası bir ihracatla kapatacak. Geçen sene 5,5 milyar dolar ihracat yaparken 10,2 milyar dolar yeni sözleşmeyle girmiştik. Bu sene de aynı şekilde 6,5-7 milyar dolar ihracat teslimatı yaparken yeni yıla 10 milyar doların üzerinde yeni sözleşmeyle gireceğiz."

Görgün, savunma sanayisi sektörünün gelecek yıllarda katma değerli ürünleriyle daha da büyüyeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Haluk Görgün, Havacılık, Teknoloji, Politika, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayisi Yıl Sonunu 6,5-7 Milyar Dolar İhracatla Kapatacak - Son Dakika

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