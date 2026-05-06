Savunma Sanayisinde Yazılım Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Savunma Sanayisinde Yazılım Vurgusu

06.05.2026 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAHA 2026 Fuarı'nda Milli Teknoloji Hamlesi ve yazılım odaklı üretim paneli gerçekleştirildi.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi ve yazılım odaklı üretim masaya yatırıldı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ikinci gününde "Savunma Sanayinde Üretimini Yeniden Tanımlamak: Milli Teknoloji Hamlesi ve Yazılım Odaklı Üretim" paneli yapıldı.

Panelin moderatörlüğünü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürü Sadullah Uzun üstlendi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, burada yaptığı konuşmada, motor üretiminde yaptıkları çalışmalara değindi.

Motor üretirken kağıt tasarım aşaması dahil yazılımsız hiçbir şey yapamadıklarını dile getiren Akşit, şu ifadeleri kullandı:

"Göreve geldiğimizde motoru tasarlayacak bir birim kurduk. Şu ana kadar kendi yazdığım motor tasarım kodları 100'e yaklaştı. Yazılımı mühendisliğin her aşamasında kullanarak mükemmel bir ürün ortaya çıkarmalısınız. Yazılım size zaman kazandırıyor. Birilerinin 100 yılda geldiği bir yere biz 10 yılda nasıl gelebiliriz? Bunu ancak yazılımla başarabiliriz. Üretirken yazılım da çok önemlidir. Yazılım, hayatın her yerinde."

"Ürünleri hazır halde tutmak önemli"

ASFAT Genel Müdürü Mustafa İlbaş da savunma sanayisinin sürdürülebilirliğinin önemini vurgulayarak, bu sürdürülebilirliğin sadece üretmekle sınırlı olamayacağını bildirdi.

Sürekliliğin sağlanmasıyla bol miktarda platform üretilebileceğini anlatan İlbaş, "Bu ürünleri hazır halde tutmak, idame ettirmek ve bakım onarımlarını zamanında yaparak düzgün ve sürekli şekilde bunları kullanıyor olabilmek önemli." dedi.

İlbaş, gelişen ve değişen dünyada yazılım odaklı olarak neler yapılabileceği üzerine çalıştıklarını da dile getirdi.

ASFAT'ı yazılım çağına adapte etmek için faaliyette bulunduklarını belirten İlbaş, şunları kaydetti:

"Yeniden yapılandık ve burada teknolojiyi öne çıkardık. Bunun için de dijital dönüşümü, yazılım odaklı yaklaşımları ve diğer teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilmek amacıyla bir değişim sürecine girdik. ASFAT, savunma sanayisinin sürdürülebilirliği noktasında artık bir odak olmuştur. Türk savunma sanayisinin hava, kara, deniz ve bütün platformlarının bakım onarımlarını, iyileştirmelerini, modernizasyonlarını yapabilecek geniş bir altyapıya sahibiz."

Öte yandan Tiberius Aerospace Kurucu Ortağı ve Strateji Direktörü Andy Baynes de bir sunum yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma Sanayisinde Yazılım Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası

17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday oldu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday oldu
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:13:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Savunma Sanayisinde Yazılım Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.