Savunma ve havacılık sanayisinden şubatta 553 milyon dolarlık ihracat

03.03.2026 13:33
Savunma ve havacılık sanayisi, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artışla 553,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türk savunma ve havacılık sanayisinin şubat ayında ihracat artışını sürdürdüğünü ifade etti.

Savunma ve havacılık sanayisinin 2026 yılı şubat ayında 553,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,2 artış kaydettiğini aktaran Görgün, "2026 yılı ocak-şubat döneminde ihracatımız 1 milyar 107 milyon dolara ulaşmış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,1 artış sağlamıştır. Bu güçlü performans, yüksek katma değerli, ileri teknolojiye dayalı ürün portföyümüzün, sahada kendini kanıtlamış sistemlerimizin ve sürdürülebilir ihracat stratejimizin somut bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Görgün, savunma ve havacılık sanayisinin Türkiye'nin toplam ihracat hedeflerine stratejik katkı sunmaya kararlılıkla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu başarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği doğrultusunda hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi ve Milli Yetkinlik Hamlesi vizyonunun sahadaki yansımasıdır. Artan uluslararası işbirlikleri, çeşitlendirilmiş pazar yapımız ve güçlü üretim altyapımız ile önümüzdeki dönemde ihracat performansımızı daha ileri taşımaya kararlıyız. Savunma ve havacılık sanayimizin bu başarısında emeği bulunan tüm şirketlerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, yüksek teknolojili ve katma değerli üretimle daha güçlü bir Türkiye hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

