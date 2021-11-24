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Savunmanın devleri KSO'nun organizasyonuna tam not verdi - Son Dakika

Savunmanın devleri KSO'nun organizasyonuna tam not verdi

24.11.2021 16:51
Savunmanın devleri KSO'nun organizasyonuna tam not verdi

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları yoğun katılım ve yüksek memnuniyet oranı ile tamamlandı.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları yoğun katılım ve yüksek memnuniyet oranı ile tamamlandı. KSO Başkanı Memiş Kütükcü, katılımcı memnuniyet oranının yüzde 96.29 ile rekor bir seviyede gerçekleştiğinin altını çizdi.

Savunma sanayinin devlerini 18-20 Kasım tarihlerinde 3 gün boyunca Konya'da buluşturan Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarını değerlendiren Başkan Memiş Kütükcü, 10 bin ziyaretçi hedeflediklerini ancak hedeflerinin iki katına yakın 17 bin 360 kişinin etkinliği ziyaret ettiğini söyledi. Kütükcü ayrıca katılımcı firmaların memnuniyet oranının yüzde 96.29, ziyaretçilerin memnuniyet oranının ise yüzde 91.82 ile çok yüksek bir seviyede gerçekleştiğini vurguladı.

Katılımcı firmaların yüzde 71.43'ü iş bağlantısı kurdu

Değerlendirme açıklamasında Konya Sanayi Odası olarak savunma ve havacılık sanayi ile ilgili bugüne kadar çok sayıda organizasyon yaptıklarını aktaran Kütükcü, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarının bu organizasyonların en önemlisi olduğunu ifade etti. Kütükcü, "Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarında ziyaretçilerimizin memnuniyet oranını ölçmek için profesyonel bir araştırma şirketine katılımcı firma ve ziyaretçi anketi yaptırdık. Bu anket sonuçlarına göre, katılımcı firmalarımızın memnuniyeti yüzde 96,29 ile çok yüksek düzeyde çıktı. Ziyaretçilerimizin de yüzde 91,82'si etkinliğimizi başarılı olarak değerlendirdi. Ayrıca yaptığımız anket çalışmasının sonuçlarına göre katılımcı firmalarımızın yüzde 71.43'ü Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızda iş bağlantısı kurduklarını ifade etti. 10 bin olan ziyaretçi hedefimizde ise iki katına yaklaşarak, 17 bin 360 kişiyi ağırlama gururu yaşadık. Katılımcılarımızın ve ziyaretçilerimizin bu denli yüksek seviyede memnun kalması bizleri de ayrıca onurlandırdı. Konya Sanayi Odası olarak, sektörde koyduğumuz Konya'mıza yeni ana sanayi yatırımları kazandırma, ihracatta ilk 3'e kalıcı olarak yerleşme, ana yüklenici sayımızı artırma ve onaylı tedarikçi listesinde yer alan Konyalı firma sayımızı iki katına çıkarma hedeflerimize ulaşmak için bu tür organizasyonları yapmaya, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarını destekleyen Savunma Sanayii Başkanlığı'na ve katkı veren tüm kurumlara teşekkür eden Başkan Kütükcü, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızın düzenlenmesinde büyük emekleri olan Savunma Sanayii Başkanlığımıza, Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir'e, Konya Valimiz Vahdettin Özkan'a, Sanayi Komisyonu Başkanımız, Konya Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız'a, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Hasan Büyükdede'ye, Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a, Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'ya, destek veren tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza, Konyalı sanayicilerimize, şehir içinden ve şehir dışından katılım sağlayan tüm sanayici ve misafirlerimize teşekkür ediyorum." - KONYA

Savunmanın devleri KSO'nun organizasyonuna tam not verdi
Savunmanın devleri KSO'nun organizasyonuna tam not verdi
Savunmanın devleri KSO'nun organizasyonuna tam not verdi

Konya Sanayi Odası, Savunma Sanayi, 20 Kasım, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Savunmanın devleri KSO'nun organizasyonuna tam not verdi - Son Dakika Ekonomi


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