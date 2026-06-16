Sayıştay Başkanlığı İçin Adaylar Belirlendi - Son Dakika
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Sayıştay Başkanlığı İçin Adaylar Belirlendi

16.06.2026 17:47
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TBMM Komisyonu, Sayıştay Başkanlığına Metin Yener ve Bahtiyar Sazlık'ı aday gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık'ı Sayıştay Başkanlığına aday olarak belirledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, görev süresi 25 Haziran'da dolacak Sayıştay Başkanı için seçim yapıldı. İlk olarak 15 milletvekilinden oluşan Ön Seçim Geçici Komisyonu belirlendi. Ad çekme yöntemiyle AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, AK Parti İzmir Milletvekili Resul Kurt ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'dan oluşan Tasnif Komisyonu oluşturuldu.

Sayıştay Başkanlığı için mevcut Başkan Metin Yener, Abdullah Doğru, İdris Bulut, Abdullah Şimşek, Mehmet Aksoy, Ahmet Gümüş, Bahtiyar Sazlık, Mustafa Gümüş, İsmail Altıntaş, Ahmet Tezcan, Nejla Eroğlu ve Beyami Özdemir başvuruda bulundu.

Muş, adaylardan birinin başvuru şartlarını taşımadığı anlaşıldığından yalnızca 11 aday arasından seçim yapılacağını belirtti. Ön Seçim Geçici Komisyonunda yapılan seçimde, Sayıştay Başkanı Yener 8, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Sazlık da 8 oy aldı. 3 oy boş kullanıldı.

Komisyon toplantısına, CHP'li üyelerin katılamadığı öğrenildi.

Seçim sonucuna göre Yener ve Sazlık'ın isimleri TBMM Genel Kurulu'na bildirilecek. İki adaydan biri Genel Kurul'da yapılacak gizli oylamada Sayıştay Başkanı seçilecek.

Sayıştay Başkanı seçilebilmek için TBMM üye tamsayısının dörtte birinin 1 fazlasından az olmamak kaydıyla toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu aranacak.

Sayıştay Başkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kimse en fazla 2 kez Sayıştay Başkanı seçilebilecek. Başkanın görev süresi, yeni başkan göreve başlayıncaya kadar devam edecek. Görevi sona eren başkan, boş kadro şartı aranmaksızın Sayıştay üyesi olarak göreve devam edecek, boşalan ilk üye kadrosu kendisine tahsis edilecek ve "en kıdemli üye" sayılacak.???????

Kaynak: AA

Sayıştay, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sayıştay Başkanlığı İçin Adaylar Belirlendi - Son Dakika

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