Sayıştay\'ın 164. Yılı Anıtkabir\'de Kutlandı

Sayıştay Başkanı Yener, Anıtkabir'de Atatürk'e çelenk bıraktı ve 164. yılı kutladı.

Sayıştay Başkanı Metin Yener ve beraberindeki heyet, Sayıştayın 164. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Yener başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşu gerçekleştirdi.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yener, deftere şunları yazdı:

"Türk Sayıştayı olarak bugün kuruluşumuzun 164. yılını kutlamanın onurunu ve sevincini yaşıyoruz. Sayıştay kurulduğu günden bu yana bağımsız bir denetim ve yargı organı olarak kamu mali yönetiminin doğru, etkin ve verimli bir şekilde işleyişi konusunda, hukuk devleti anlayışı çerçevesinde görevini başarıyla sürdürmüştür. Sayıştay denetimlerinin öncelikli amacının, kamu kaynaklarının sağlıklı kullanımına bir katkı sağlamak olduğu, vatandaşın refah düzeyinin artırılmasına bir destek olduğunun bilincindeyiz. Bu anlayışla çalışmalara kararlılıkla devam etmekteyiz. Anayasal görevimizin bilincinde ve onu eksiksiz ifa etmenin gayreti içinde şahsım ve Sayıştay camiası adına saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

