Sber Türkiye'ye Teknolojiyle Dönmeye Hazır - Son Dakika
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Sber Türkiye'ye Teknolojiyle Dönmeye Hazır

10.06.2026 11:22
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Sber, Türkiye'den banka kimliğiyle ayrılmasına rağmen, yapay zeka teknolojileriyle yeniden girmeye istekli.

Rusya'nın en büyük bankası Sber'in Yönetim Kurulu Birinci Başkan Yardımcısı Alexander Vedyakhin, Sber'in Türkiye'den banka kimliğiyle ayrılmasına rağmen pazara teknoloji şirketi kimliğiyle yeniden girmeye açık olduğunu belirterek, "Sber'de bulunan teknolojilerimizle, yapay zeka teknolojilerimiz ve ürünlerimizle Türk pazarına dönmeye ve Türkiye'deki müşterilere fayda sağlamaya her zaman hazırız." dedi.

Sber'de yapay zekayla ilgili yürütülen çalışmaların da direktörlüğünü yürüten Vedyakhin, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'yi yakından tanıdığını ve DenizBank'ta çalıştığı dönemde ailesiyle birlikte ülkede 3 yıl yaşadığını anlatan Vedyakhin, "Sber, Türkiye'yi çok seviyor. Ben şahsen ülkenizin büyük hayranıyım. Türkiye'ye ve Türk halkına dair çok sıcak anılarım var. Orada çok sayıda dostum bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Sber'in bankacılık alanında Türkiye pazarından ayrıldığını anımsatan Vedyakhin, "Maalesef Türk pazarından banka olarak ayrıldık. Ancak Sber'de bulunan teknolojilerimizle, yapay zeka teknolojilerimiz ve ürünlerimizle Türk pazarına dönmeye ve Türkiye'deki müşterilere fayda sağlamaya her zaman hazırız." diye konuştu.

Vedyakhin, Türk şirketleriyle bazı projeleri görüştüklerini ancak bunların şimdilik gizli tutulmasını tercih ettiklerini söyledi.

Rusya ve Türkiye arasındaki ödeme trafiğine değinen Vedyakhin, Sber'in Hindistan'da şubesinin bulunması nedeniyle bu ülkeyle ödemelerin banka içi işlemler şeklinde daha hızlı yürütülebildiğini belirtti.

Türkiye'de Sber şubesi bulunmadığına işaret eden Vedyakhin, "Bu nedenle Rusya ve Türkiye arasındaki ödemeleri, banka içi işlemlere kıyasla daha karmaşık rotalar üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu meselenin çözüleceğini samimiyetle umuyorum ancak bunun için jeopolitik ortamda da değişiklikler bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yapay zeka ekonominin görünümünü dramatik şekilde değiştirecek"

Yapay zekanın Rusya, Türkiye ve tüm dünyada ekonominin görünümünü köklü biçimde değiştirdiğini belirten Vedyakhin, artık yalnızca yapay zekadan değil, yapay zeka tabanlı ajanlardan söz edilmesi gerektiğini söyledi.

Vedyakhin, "Yapay zeka, ekonominin Rusya'da, Türkiye'de ve tüm dünyada nasıl görüneceğini kökten değiştiriyor ve dramatik biçimde değiştirmeye devam edecek." dedi.

Yapay zeka tabanlı ajanların yeni ekonomik yapıda önemli rol üstleneceğini vurgulayan Vedyakhin, "Ajan ekonomisi 2030'a kadar küresel GSYH'ye yaklaşık 3 trilyon dolar ek katkı sağlayacak. Şu anda bu rakam 150 milyar dolar seviyesinde, 3 trilyon dolara çıkacak. Bu çok büyük bir eğilim ve tüm ülkeleri etkileyecek." ifadelerini kullandı.

Vedyakhin, yapay zeka ajanlarının klasik tüketici davranışlarından farklı hareket edeceğine dikkati çekerek, "Ajan reklama tepki vermez, ihtiyacı olanı satın alır, duygusal değildir. 7 gün 24 saat çalışabilir, en iyi teklifi seçebilir ve kişiye gerçekten ihtiyaç duyduğu ürünü en iyi fiyatla sunabilir. Her şey değişecek." diye konuştu.

"Egemen yapay zeka bağımsız devletin parçası"

Egemen yapay zeka sistemlerinin ülkeler açısından giderek daha kritik hale geldiğini belirten Vedyakhin, bu alandaki bağımlılığın yalnızca teknolojik değil, kültürel ve tarihsel sonuçlar da doğurabileceğini söyledi.

Vedyakhin, "Egemen yapay zeka, bağımsız devletin bir parçasıdır. Çünkü yapay zeka diye adlandırdığınız herhangi bir sistem üzerinden ülkenize sizin değerleriniz, ayarlarınız ve kararlarınız değil, o modeli yazan devletin değerleri, ayarları ve sizin hakkınızdaki tarih anlayışı aktarılır." dedi.

Gençlerin bilgi arama ve tarih anlayışını giderek daha fazla yapay zeka sistemleri üzerinden inşa ettiğini belirten Vedyakhin, yabancı modellere bağımlılığın uzun vadeli etkilerine dikkati çekti.

Vedyakhin, "Gençler arama yaparken ve tarih anlayışını sinir ağlarının verdiği yanıtlara göre kurarken, yabancı modellere dayanmanız halinde 15 yıl sonra gençlerinizi ve ülkenizi tanımayabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda basit bir deneme yapılabileceğini belirten Vedyakhin, Türkiye açısından önemli bir tarihi olayın başlıca yapay zeka sistemlerine sorulması halinde alınacak yanıtların Türk toplumundaki algıyla örtüşmeyebileceğini söyledi.

Vedyakhin, Türkiye'den talep gelmesi halinde Sber'in kendi yapay zeka modeli GigaChat'i paylaşmaya hazır olduğunu belirterek, "Türkiye'den böyle bir talep gelirse GigaChat'imizi paylaşmaya hazırız. Bu tamamen egemen bir yapay zeka modelidir ve belirli bir ülkenin egemen koduna göre yeniden ayarlanabilir." dedi.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sber Türkiye'ye Teknolojiyle Dönmeye Hazır - Son Dakika

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