Sberbank, Avrupa pazarından çıktı - Son Dakika
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Sberbank, Avrupa pazarından çıktı

02.03.2022 10:06
Sberbank, Avrupa pazarından çıktı

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank, yaptırımların ardından Avrupa pazarından çekildiğini duyurdu.

???????Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Avrupa'daki şubelerinde "olağanüstü" bir nakit çıkışının yaşandığına işaret edildi.

Şirket çalışanlarına ve şubelerine yönelik tehditlerin de yaşandığı belirtilen açıklamada, Sberbank'ın mevcut durumda Avrupa pazarından çekilme kararı aldığı bildirildi.

Avusturya Sermaye Piyasası Kurumu (FMA), Sberbank'ın Avrupa kolu Sberbank Europe AG'nın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) talimatıyla kapatıldığını bildirmişti.

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Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sberbank, Avrupa pazarından çıktı - Son Dakika


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