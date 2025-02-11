Sberbank'ın Net Karı %15,5 Arttı

Ekonomi

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın net karının ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 artarak 132,9 milyar rubleye (yaklaşık 1,4 milyar dolar) çıktığı bildirildi.

Sberbank'tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın öz sermaye getiri oranının geçen ay yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Söz konusu dönemde, bankanın net karının 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 artarak 132,9 milyar rubleye çıktığı belirtilen açıklamada, yüksek politika faiz oranları nedeniyle kurumsal ve bireysel kredi portföylerinin ise yüzde 0,5 azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, faiz gelirlerinin ocakta yıllık bazda yüzde 9,4 artarak 231,5 milyar rubleye çıktığı, komisyon gelirlerinin de yüzde 2,6 artarak 50 milyar rubleye ulaştığı bildirildi.

Sberbank, geçen yıl 1,56 trilyon ruble ile rekor seviyede kar elde etmişti.