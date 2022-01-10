Üye Girişi
Schneider Electric, EcoXpert sistem entegratörleri ile buluştu - Son Dakika

Schneider Electric, EcoXpert sistem entegratörleri ile buluştu

10.01.2022 14:30
Schneider Electric, EcoXpert sistem entegratörleri ile buluştu

Schneider Electric, EcoXpert sistem entegratörleri ile bir araya geldi.

Schneider Electric, EcoXpert sistem entegratörleri ile bir araya geldi.

Şirket açıklamasına göre, etkinlikte, şirket yöneticileri ve sektör temsilcileri, 2021 yılını değerlendirdi ve yeni döneme ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Dijital Enerji ve Güvenli Güç Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sağlam'ın açılış konuşmasıyla başlayan oturumlarda, EcoXpert Global Program Direktörü Virginie Milhaud ve Orta Doğu ve Afrika Bölgesi EcoXpert Lideri Aimen Abd-el-Azim, dünya genelindeki ve bölgedeki EcoXpert yapılanmasıyla birlikte gelecek yıllarda kanalda ne gibi yeniliklerin gerçekleşeceğini katılımcılarla paylaştı.

Kritik Güç EcoXpert Global Program Müdürü Aziz Mehdaoui "Dijital Güç" alanında, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Dijital Binalar Ürün Müdürü ve EcoXpert Kanal Pazarlama Lideri Eren Akalın "Dijital Binalar" alanında, Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Konut Çözümleri ve Dağıtım Kanalı Ürün Müdürü Cem Pekmezcioğlu ise "Aydınlatma ve Oda Kontrolü" alanında şirketin çözümlerini ve yeni dönemdeki ürünleri tanıttı.

Etkinlikte, Schneider Electric EcoStruxure Building Advisor, Planon ve Elektrikçi Araç Şarj istasyonu çözümleri de sektör temsilcilerine sunuldu.

YORUMLAR
500

Mehmet Sağlam, Orta Asya, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric, EcoXpert sistem entegratörleri ile buluştu - Son Dakika Ekonomi


Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi olay oldu Canlı yayın açan ünlü oyuncunun masanın üzerinde unuttuğu kayganlaştırıcı şişesi olay oldu         
14:57
Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan         
14:46
Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı         
14:40
Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı Bircan Bali ve Arto'dan bomba iddia: İsmail Demirci, hamile eşi Hande Soral'ı aldattı         
14:00
Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor Fatih Terim görevi bırakıyor mu? Başkan Elmas'la görüştü, yönetimden açıklama bekleniyor         
13:47
Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasının yıkımı başladı Kahramanmaraş'taki dünyanın en saçma binasının yıkımı başladı         
12:06
Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi Son dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Bir darbe girişimi atlattık, başkenti ele geçireceklerdi         
11:37
Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda Tekirdağa'da tribün liderinin öldürüldüğü kavga kameralarda         
11:08
Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum Mustafa Destici böyle "tasarruf" yapıyormuş: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestirip toplu et alıyorum         
09:52
Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti Otel odasında ölü bulundu! Bizim Ev dizisiyle sevilmişti         
08:51
Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü Çanakkale'de katliam gibi kaza! Akaryakıt istasyonundan yola çıkan otomobile tır çarptı: 5 ölü         
08:35
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa eden 3 aylık hamile Ece Ronay nişanlısıyla nikah masasına oturdu         
08:25
Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek Kazakistan: Teröristler tamamen öldürülene kadar operasyonlar devam edecek         
08:10
Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep Acun Ilıcalı'nın yüzündeki şişliğin nedeni belli oldu! İşte o sebep         
07:50
Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı Yılbaşında kostümü alüminyum folyoya benzetilen Oryantal Didem neden öyle giyindiğini anlattı         
00:35
İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar İtalyan derbisi! Mourinho'nun Roma'sını gerçekten yaktılar         
00:32
Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam! Ersan Şen'in canlı yayındaki el hareketi konuğu şaşırttı Aman hocam!         
00:31

Son Dakika Haberleri
14:45 Vartolu ve Mucize Doktor, Netflix dizisinde buluşuyor: Yaratılan
14:44 Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması taraftarı çıldırttı: Asıl Burak Elmas gitmeli!
14:40 Savcılık itiraz etti! HDP'ye silahlı saldırı girişiminde bulunan fail tutuklandı
14:34 İptal edilen 31 Mart seçimleri sonrası konuşmaları nedeniyle yargılanan İBB Başkanı İmamoğlu savunma yaptı: YSK'yı ve üyelerine hakaret etmedim
14:31 Zengin şansı! Paris Hilton, Metaverse'teki sanal partisinden 700 bin dolar kazandı
14:20 İstanbullular bereleri, eldivenleri hazırlayın! Çarşamba kar geliyor! Perşembe de etkili olacak
14:18 Bingöl'ün kırmızılı teyzesi! Çocukken rüya gördü, o gün bugündür kırmızı giyiyor
14:08 Sadece 180 lira yevmiye karşılığında tonlarca turp yıkıyorlar!
14:03 Hande Erçel'den iki yıl önce vefat eden annesinin ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşım: Çok özledim annecim
14:02 Son Dakika: Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'li dönemin sonu geldi! Yollar ayrıldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2022 15:05:03. #1.11#
SON DAKİKA: Schneider Electric, EcoXpert sistem entegratörleri ile buluştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement