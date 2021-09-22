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Schneider Electric, Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı'nı duyurdu - Son Dakika

Schneider Electric, Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı'nı duyurdu

22.09.2021 11:36
Schneider Electric, Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı'nı duyurdu, System.String[]

Schneider Electric, IT çözüm sağlayıcılarının sürekli gelir elde edebilmelerini sağlayacak Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı'nı hayata geçiriyor.

Schneider Electric, IT çözüm sağlayıcılarının sürekli gelir elde edebilmelerini sağlayacak Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı'nı hayata geçiriyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, IT çözüm tedarikçileri; Schneider'in EcoStruxure IT Yazılım ve Dijital Hizmetler portföyüne, ücretsiz sertifikasyon kurlarına ve uygulamanın oluşturulmasına yönelik bir e-rehbere erişim sağlayabiliyor ve ilk teknoloji maliyetinin 1,5 katına kadar gelir elde edebiliyor.

Schneider Electric, Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı'nı duyurdu. Bu program aracılığıyla sağlanacak mali teşvikler, destek araçları ve sertifika programları sayesinde IT çözüm tedarikçileri Yönetilen Güç Hizmetleri uygulamaları oluşturabiliyor.

Edge bilişimdeki ciddi büyümeye yanıt olarak oluşturulan yeni program sayesinde IT çözüm tedarikçileri, Schneider Electric EcoStruxure IT Yazılım ve Dijital Hizmetler aracılığıyla müşterileri için fiziksel altyapıların uzaktan izlenmesi ve yönetilmesi olanaklarını sağlayarak sürekli gelir akışları yaratabiliyor.

Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı, daha önce APC Kanal İş Ortağı Programı olarak bilinen ödüllü mySchneider IT Çözümleri İş Ortağı Programı'nın bir parçası olarak öne çıkıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Edge Bilişim ve IT Kanallarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jamie Bourassa, şunları kaydetti:

"Edge bilişim, çözüm tedarikçileri için özellikle kritik görevli sahalarda güç ve soğutma altyapısı ile ilgili hizmet portföylerini genişletme yönünde büyük bir fırsat doğurmaktadır. Yeni bir hizmeti hayata geçirmek için zaman, eğitim ve iş geliştirme alanında çeşitli kaynaklar ayırmak gereklidir.

Yapılması gerekenler iş ortağına ve yönetilen hizmet tedarikçilerinin geri bildirimlerine göre değişmekle birlikte bir yönetilen IT hizmetleri işinin hayata geçirilmesi 3 bin 500 saate kadar zaman alabilir. Tüm iş ortakları için Yönetilen Güç Hizmetleri işine girmelerini kolaylaştıran, hızlı ve uzun vadede gelir elde etmelerini mümkün kılan bir program oluşturduk."

Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı

Verilen bilgiye göre, Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı'nın temel bileşenleri şöyle:

"Kullanım döngüsü indirimleri-IT çözüm tedarikçilerinin tekrar kendi işlerine yatırabilecekleri devam eden bir mali teşvik, adım adım operasyonel e-kılavuz -'Yönetilen Güç Hizmetleriyle İşinizi Büyütmek İçin Temel Kılavuz', sertifikasyon rotaları-dijital uzaktan izleme yazılımı ve hizmet seçenekleri üzerine teknik ve iş bilginizi artırmaya yönelik olarak tasarlanmış eğitim kursları, EcoStruxure IT Yazılım ve Dijital Hizmetleri-Schneider Electric'in gelişmiş, 7/24 uzaktan izleme ve uzaktan/yerinde destek sağlayan esnek portföyüne erişim."

Son 10-12 yılda büyümeye devam eden yönetilen hizmetler pazarı, IT çözüm tedarikçileri tarafından yönetilen IT gelirlerinde 160 milyar dolarlık hacme ulaştı. Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı, başlangıç maliyetlerinin azaltılmasına yönelik bir müşteri kullanım döngüsü indirimi içeriyor.

IT çözüm tedarikçilerinin geri bildirimleri temel alınarak geliştirilmiş olan bu indirimle kullanım döngüsü içinde müşteri varlıklarının eklenmesi, izlenmesi, hizmet verilmesi ve yükseltilmesi gibi işlemler karşılığında mySchneider IT iş ortaklarını ödüllendiriyor.

Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı katılımcıları, yönetilen hizmetler uygulamasının sorunsuz bir şekilde geliştirilmesini sağlayan adım adım bir kılavuz olan İşinizi Yönetilen Güç Hizmetleriyle Büyütme Rehberi de dahil olmak üzere çeşitli kaynaklara ücretsiz erişime sahip olacak. Söz konusu kaynak, yönetilen hizmetler uygulamasına sorunsuz geçiş sağlayan bir rehber olarak açıklandı.

Program aynı zamanda iş ortakları için yazılım ve hizmet satışına, eksiksiz izleme ve yönetim hizmetlerine odaklanmış iki yeni sertifikasyon programı sunuyor. Her iki sertifika da mevcut iş aşaması ve yeteneklerinden bağımsız olarak yönetilen güç sistemleri yetkinliklerini artırmayı amaçlıyor.

Sertifikayı alan iş ortakları, gelişim yolculuklarında ve gelirlerini artırmalarında kendilerine yardımcı olacak deneyimli iş ortağı başarı yöneticilerine erişim sağlayacak.

Programdaki tüm katılımcılar, rekabetçi konumlandırmayı ve iş inovasyonunu artırmak için sektör uzmanlarını ve teknoloji ortaklarını birbirine bağlayan açık bir iş platformu olan Schneider Electric'in Exchange Platform'daki tasarım araçlarına ve bir yazılım ve hizmetler topluluğuna erişebiliyor.

EcoStruxure IT Yazılımı ve Dijital Hizmetleri iş ortaklarına seçenekler sunuyor

EcoStruxure IT Yazılımı ve Dijital Hizmetleri, yönetilen hizmet seçeneklerinde esneklik sağlıyor ve IT çözüm tedarikçilerinin kendi uygulamalarını hedefe yönelik olarak ölçeklendirmelerini mümkün kılıyor.

İş ortakları için oluşturulan bu esnek ve özelleştirilebilir portföy ile IT çözüm tedarikçisi 7/24 uzaktan izleme ve uzaktan/yerinde destek sunabiliyor. Bu seçeneklerle iş ortakları kendi hizmet yatırımlarından faydalanabiliyor veya Schneider servis uzmanları aracılığıyla dış kaynak kullanabiliyor.

Schneider Electric dijital hizmetler portföyünün temeli edge üzerinde başarılı dağıtım, izleme ve bakımı destekleyen EcoStruxure IT Platformu olarak öne çıkıyor.

MySchneider IT çözüm tedarikçileri, yazılım ve dijital hizmetleri kendi iş modellerine ve müşteri ihtiyaçlarına en uygun olacak şekilde seçebiliyor ve katmanlandırabiliyor.

Bilişim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric, Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı'nı duyurdu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Schneider Electric, Edge Yazılım ve Dijital Hizmetler Programı'nı duyurdu - Son Dakika
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