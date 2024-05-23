Schneider Electric, OSBÜK İstişare Toplantısı\'na katıldı

Ekonomi

Schneider Electric, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından düzenlenen, OSB Başkanları ve Bölge Müdürleri İstişare Toplantısı'na katıldı.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, 16-18 Mayıs tarihlerinde Antalya'da OSBÜK tarafından düzenlenen OSB Başkanları ve Bölge Müdürleri İstişare Toplantısı; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil, OSB Başkanları ve OSB Müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada, toplantıdaki görüşlerine yer verilen İnan, Türkiye'nin gelişimi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İnan, ülkenin yüksek gelirli ülkeler grubuna girmesi yönünde çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizin kalkınmasını sırtlayan OSB'lerimizi alkışlıyorum. Organize sanayi bölgelerinin gelecek dönemde yükü artacak. Türkiye'de planlı sanayi alanlarının daha fazla büyümesinin arzuluyorum." ifadelerini kullandı.

OSBÜK Başkanı Kütükcü de Türkiye'de OSB'si olmayan il kalmadığının altını çizerek, 402 OSB'de, 67 bin işletmenin 2,6 milyon kişiye doğrudan istihdam sağladığını kaydetti.

OSB'ler Türkiye'nin sanayileşmesinin lokomotifi

Schneider Electric Türkiye ve Orta Asya Bölge Başkanı İsmail Yamangil de, OSB'lerin Türkiye'nin sanayileşmesinin lokomotifi olduğunu ve dünya ülkelerine de rol model olma yolunda hızla ilerlediğini anlattı.

Yamangil, OSB'lerin Türk sanayicisi ve ülkeye yatırım yapan global firmalara önemli avantajlar sağladığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan yatırımcıların yol, su, doğal gaz, elektrik, haberleşme, atıksu yönetimi gibi ihtiyaçları OSB yönetimleri tarafından en verimli şekilde tek elden karşılanırken diğer taraftan, yaratılan yatırım ortamı sayesinde yatırımcıların rekabet gücü, yan sanayinin gelişimi, üretim ve lojistik verimliliklerinin artışı, çevresel sürdürülebilirlik, teknoloji transferi ve istihdam konularında sayısız faydayı beraberinde getirmektedir."

Sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijitalleşme gibi konuların hızla hayatlarına girdiğini dile getiren Yamangil, "yeşil" başlığı altında enerji dönüşümü yaşandığını ifade etti.

Yamangil, Schneider'in çalışmalarını ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Elektriğin hayal edilen sıfır atıklı, sıfır karbon salınımlı geleceğe ulaştırabilecek en temiz enerji türü olduğuna inanıyoruz." görüşünü paylaştı.

Açılış konuşmalarının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan başkanlığında, Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen OSB Başkanları, OSB Başkan Vekilleri ile Bölge Müdürlerinin talep ve çözüm önerileri istişare edildi.

OSBÜK tarafından düzenlenen OSB Başkanları ve Bölge Müdürleri İstişare Toplantısı ikinci gününde, Schneider Electric Organize Sanayi Bölgeleri Segment Lideri Ali Öztürk, Yeni Nesil OSB'ler ve Schneider Çözümleri konulu sunum yaptı.

Öztürk, sunumunda, "Günümüz enerji krizi atlatmanın tek yolu, enerji verimliliğini ciddi bir farkındalık ile artırmak ve yeni enerji yaklaşımına adapte olmaktır." görüşünü paylaştı.