Schneider Electric Sürdürülebilirlikte İlerliyor

Schneider Electric, 2025'in ilk çeyreğinde Schneider Sürdürülebilirlik Etki (SSI) programında 10 üzerinden 7,95 puana ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, 2025 yılı birinci çeyrek dönemine ait sürdürülebilirlik performansını yayımladı. Şirket, SSI programında 2025'in ilk çeyreğinde 10 üzerinden 7,95 puana ulaştı. Bu skor, yıl sonu için belirlenen 8,80 hedefi doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydedildiği gösteriyor.

Ocak'ta Corporate Knights tarafından "Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketi" ünvanına layık görülen Schneider Electric, mevcut SSI programının son yılına girerken sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

Şirket, sunduğu çözümlerle müşterilerinin yaklaşık 700 milyon ton Karbondioksit (CO2) emisyonunu tasarruf etmesini ve önlemesini sağladı. Bu gelişme, ikinci "Energize Yenilenebilir Enerji Alım Anlaşması" (PPA) grubunun hayata geçirilmesiyle paralel olarak gerçekleştirildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında, dört küresel sağlık şirketi gelecek 10 yıl boyunca yıllık 245 gigawatt saatten (GWh) yenilenebilir elektrik satın alma imkanına sahip olacak. Schneider Electric, tedarik zincirinin en önemli halkasını oluşturan ilk bin tedarikçisinden kaynaklanan karbon emisyonlarını düşürme çabalarını da hızlandırarak, bu alanda yüzde 42'lik bir azalma elde etti.

"Toplumlarla güçlü iş birlikleri kurduk"

Şirket bugüne kadar, eğitim, sağlık, tarım ve küçük ölçekli işletmelere yönelik temiz enerji çözümlerini kapsayan girişimler sayesinde 56 milyon kişi enerjiye erişim sağladı. 928 bin den fazla kişi enerji yönetimi alanında eğitim aldı.

Schneider Electric imzaladığı "Rise Ahead Taahhüdü" ile enerji yoksulluğunu azaltmaya ve dezavantajlı pazarlarda etki yatırımları yoluyla sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmeye odaklanarak temel hizmetlere erişimi daha da genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Schneider Electric İngiltere ve Tottenham Hotspur Vakfı yakın zamanda, yerel öğrencilere ilham vermeyi hedefleyen etkileşimli atölye çalışmaları ve dijital kaynaklarla desteklenen bir STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitim programını hayata geçirdi. Bu program, gençlerin sürdürülebilir bir gelecek için ihtiyaç duyduğu temel becerileri kazanmalarını amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Schneider Electric Sürdürülebilirlik Direktörü Chris Leong, yaşamları iyileştirmek, gelirleri artırmak ve eğitim ile güvenilir, temiz enerjiye erişimi genişletmek için güçlü işbirlikleri kurduklarını belirtti.

Leong, 2025'in birinci çeyrek SSI sonuçlarının, bu hedeflere ulaşmak için attıkları adımların somut örneklerini ortaya koyduğunu vurgulayarak, "İklim etkisi yaratan yenilikçi çözümler geliştirmekten topluma katkı sağlamaya kadar, çalışanlarımızın vizyonu eyleme dönüştürme konusundaki bitmeyen kararlılığıyla gurur duyuyorum. Hep birlikte ilerliyor ve sürdürülebilirliği herkes için gerçeğe dönüştürüyoruz." ifadelerini kullandı.