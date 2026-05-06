Schneider Electric'ten Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Schneider Electric'ten Sürdürülebilirlik Raporu

06.05.2026 11:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Schneider Electric, Impact 2030'da 2026 hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar attı.

Schneider Electric, yeni sürdürülebilirlik yol haritası "Impact 2030"un 2026 yılı ilk çeyrek sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Impact 2030, "küresel elektrifikasyona öncülük etmek", "endüstriyi yeniden şekillendirmek", "insan potansiyelini açığa çıkarmak" ve "yerel toplulukları güçlendirmek" olarak belirlenen dört stratejik sütun etrafında şekilleniyor.

Yeni döngünün ilk çeyreğinde Impact skoru, 2026 sonu için belirlenen "4,20/10" hedefi doğrultusunda 3,40/10 olarak gerçekleşti. Bu skor, hem Schneider Electric'in kendi operasyonlarındaki verimliliği hem de müşterileri, tedarikçileri ve topluluklar için sunduğu ölçülebilir sonuçları yansıtıyor.

Schneider Electric, operasyonlarını karbonsuzlaştırmaya devam ederek Kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2017'ye göre yüzde 82,5 oranında azalttı. Şirket, enerji yönetimi, otomasyon ve dijital çözümleriyle bu çeyrekte müşterilerinin 47,5 milyon MWh enerji tasarrufu yapmasını veya enerjiyi elektrikleştirmesini sağladı. Bu çalışmalar, toplamda 20 milyon ton karondioksit emisyonunun azaltılmasına ve önlenmesine katkıda bulundu.

Şirket, büyük ölçekli ilerleme sağlamak için ürünlerin tasarım ve üretim süreçlerini yeniden ele aldı. İlk çeyrekte yeni "future-designed" çerçevesini uygulamaya devam eden Schneider Electric, tasarım aşamasındaki başlıca ürün ve çözümlerin yüzde 14'ünün döngüsellik ve çevresel mükemmellik kriterlerini karşıladı.

Şirket, tedarik zinciri genelinde tedarikçilerini sürece dahil eden "Zero Carbon Pathway" girişimini de hızlandırdı. İlk çeyrekte 1100'den fazla tedarikçinin katılım süreci başlatılırken, tedarikçilerin çoğu da karbonsuzlaştırma çalışmalarını ilerletmek için pratik araçlar ve teknik bilgi sunan eğitim programlarına katıldı.

2,8 milyondan fazla kişinin sürdürülebilir elektriğe erişimi sağlandı

Fırsat eşitliğini teşvik etmeyi sürdüren şirket, ilk çeyrekte desteklediği topluluk odaklı çözümler sayesinde 2,8 milyondan fazla kişinin sürdürülebilir elektriğe erişmesini sağladı. Aynı dönemde 113 bin kişi enerji, elektrifikasyon ve otomasyon konularında teknik becerilerini geliştirecek eğitimler aldı. Böylece 2009'dan bu yana eğitim verilen toplam kişi sayısı 1,2 milyonu aştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Sürdürülebilirlik Müdürü (CSO) Esther Finidori, "Impact 2030, herkesi kapsayan geniş ve sistemsel bir dönüşümü tetiklemek için gerekli çerçeveyi sunuyor. Hedeflerimizin somut, tutarlı ve ölçülebilir bir ilerlemeye dönüşmesiyle olumlu sonuçların her çeyrekte hızlanarak artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Schneider Electric'ten Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri karıştıran bayrak Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı Şehri karıştıran bayrak! Polis evi bastı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü Evde çıkan yangında yaşlı çift öldü
Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı Arkadaşının müdahalesiyle kurtarılmıştı, 8 ay sonra canına kıydı
Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan valiyle yan yana maç izledi
Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi Ölen iki kardeş gözyaşlarıyla toprağa verildi
Bahçeli’nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti’den ilk yorum Bahçeli'nin Öcalan için yaptığı öneriye DEM Parti'den ilk yorum

11:04
Sevgili yaptığına bin pişman oldu Olay adam için Tam 10 milyon oy topladılar
Sevgili yaptığına bin pişman oldu! Olay adam için Tam 10 milyon oy topladılar
10:48
Türkiye’nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
Türkiye'nin YILDIRIMHAN füzesi Yunan basınında
10:45
Kübra Yapıcı’ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
Kübra Yapıcı'ya kıyan zanlı olay yerinde cinayeti böyle anlattı! Soğukkanlı tavırları dikkat çekti
10:31
CHP kurultay davası ertelendi
CHP kurultay davası ertelendi
10:14
Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru
Borsa İstanbul'da tüm zamanların rekoru
09:52
Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi ofisinde silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 11:14:34. #7.12#
SON DAKİKA: Schneider Electric'ten Sürdürülebilirlik Raporu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.