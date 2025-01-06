Seçil Erzan'ın borcuna karşılık icraya verdiği villa 15 milyon liraya satıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Seçil Erzan'ın borcuna karşılık icraya verdiği villa 15 milyon liraya satıldı

Seçil Erzan\'ın borcuna karşılık icraya verdiği villa 15 milyon liraya satıldı

Eski Denizbank müdürü Seçil Erzan'ın borcuna karşılık icraya verdiği Çanakkale Bozcaada'daki villası, Ezine İcra Dairesi tarafından satıldı.İhaleyle satılan villa 15 milyon TL'ye alıcı buldu.

06.01.2025 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksek fon vaadiyle aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera gibi isimlerin de olduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan eski Denizbank müdürü Seçil Erzan'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

15 MİLYON LİRAYA SATILDI

OdaTV'nin haberine göre, Erzan'ın Çanakkale Bozcaada ilçesinde 10 milyon liralık borca karşı ipotek verdiği villası Ezine İcra Dairesi tarafından satıldı.

Bilirkişi raporu ile 9 milyon 222 bin 422 bin lira olarak belirlenen villa, 15 milyon TL'ye satıldı. İhale satışında tapu tesliminin 12 Şubat'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Seçil Erzan, Çanakkale, Denizbank, Bozcaada, 3-sayfa, Ekonomi, Finans, Ezine, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seçil Erzan'ın borcuna karşılık icraya verdiği villa 15 milyon liraya satıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    bu kızın hiç suçu yok asıl suçlu parayı verenler tamahkarlar havan kazananlar 20 59 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bunu Kullandılar Arda Fatih Hepsi 10 3 Yanıtla
  • Uğur Erdem:
    Seçil hiçbir suçun yok....!!!! ben inandım. Suç sana o parayı verenlerde..... 10 1 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    suçsuz birinin malına çökmüşler asıl suçlular faizciler üçkağıtçılar ortalıkta dolaşıyor saygıdeğer mensupları olarak ülkenin 8 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Bırakın bu kadını. Paranın nereye gittiğini bulun Gerekli yerlere ceza verin. Kullanmışlar Bu kadında para yok 0 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Seçil'in suçlu olduğu kadar parayı verenler de suçludur . Ayrıca müdürlük yaptığı banka da seçili harcamıştır , iç denetimlerde seçil'in yapmış olduğu atmış olduğu her adım dan haberleri mutlaka vardır. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fahiş fiyata karşı ’boykot’ çağrısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş fiyata karşı 'boykot' çağrısı
19:15 Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti Kanada Başbakanı Justin Trudeau görevinden istifa etti
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
18:30 Musk’ın ’Çocuk istismarı’ iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi Musk'ın 'Çocuk istismarı' iddialarını duyan Başbakan basın toplantısı düzenledi
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
08:25 Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Maç sonu açıklama yapan Acun Ilıcalı, duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
07:37 Icardi’yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante’ye tekmeyi bastı Icardi'yi tekrar takibe alan Wanda Nara L-Gante'ye tekmeyi bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 20:42:50. #1.13#
SON DAKİKA: Seçil Erzan'ın borcuna karşılık icraya verdiği villa 15 milyon liraya satıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.