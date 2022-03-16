Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi

16.03.2022 09:36
Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi

UŞAK (İHA) – Uşak Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası seçimlerine yapılan itirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, seçilen başkan hakkında denetimli serbestlik kararı ortaya çıkınca, oda başkanlığını en çok oy alan ikinci aday İsmet Kızılay'a verdi.

UŞAK (İHA) – Uşak Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası seçimlerine yapılan itirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, seçilen başkan hakkında denetimli serbestlik kararı ortaya çıkınca, oda başkanlığını en çok oy alan ikinci aday İsmet Kızılay'a verdi.

Uşak Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası seçimlerine 5 aday blok liste ile yarıştı. Seçimlerde; Mehmet Işık 338 oy, eski başkanlardan İsmet Kızılay 126 oy, Musa Altıntaş 123 oy, Özdemir Ayhan 60 oy ve Orhan Altıntaş 35 oy aldı. Seçimlerde 2. sırada kalan İsmet Kızılay, Uşak Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itiraz etti. Kızılay, itiraz gerekçesinde Mehmet Işık'ın denetimli serbestlikten yararlandığını seçilme yeterliliğinin olmadığını belirtti.

İsmet Kızılay'ın itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu; İsmet Kızılay'ın itirazının kabulüne, Süresi içerisinde yapılan itiraz neticesinde seçilme yeterliliğini taşımadığından Mehmet Işık'ın seçilmişliğinin iptaline, Mehmet Işık'tan sonra en çok oy alan İsmet Kızılay'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmişliğinin tespitine ve yönetim, denetim ve diğer kurulların aynen kalması yönünde karar aldı. - UŞAK

YORUMLAR
500
Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı Jandarma personellerinden Kızılay'a kan bağışı

Esnaf Odası, Hisarcık, Kızılay, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi - Son Dakika


Son Dakika
09:28 Bu da ATM dolandırıcısı: 38 kişiyi ATM bozuk diye kandırdı, 100 bin liralarını çalı
09:26 Songül Karlı'ya hayranlarından sitem: O ilk yıllardaki güzelliğin kalmadı, filtreyi bırak!
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:37 Savaş bölgesindeki Ukraynalılar Türkiye'den gelen yardım tırlarını görünce gözyaşlarına boğuldu: İşte o görüntüler
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
07:54 Ukrayna'dan gelen savaş tehdidi ve mülteciler Polonya'yı endişelendiriyor
08:18 Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor
08:09 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 09:46:11. #1.11#
SON DAKİKA: Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement