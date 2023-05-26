Seçim öncesi ateşi düşmüyor! Gece yarısı tarihi zirveyi gören dolar 20 liranın üzerinde seyrediyor

Dün 20 TL üzerine çıkarak tarihi rekorunu gören dolar kurundaki yüksek seyir devam ediyor. Dün gece yarısı, serbest piyasada dolar 20.47 TL'yi geçerek tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

YENİDEN 20 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaşan dolar, bu tepe noktasının ardından sabah saatlerinde yeniden 19 lira 96 TL seviyelerine kadar düştü. Ancak saatler 14.00'ü gösterdiğinde dolar/TL'nin yeniden 20 liranın üzerine çıktığı görüldü. Aynı dakikalarda euro/TL 21,4536, sterlin/TL 24,88 seviyelerinde işlem görüyor.

17 MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE DENGELENDİ

Dolar endeksi dört günlük yükseliş eğiliminin ardından 104,1'le 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyede dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselerek 1,0740'tan alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy dün borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirirken, ABD hazinesinin nakit miktarı dün 76,5 milyar dolardan 49,5 milyar dolara geriledi. Öte yandan, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

TEMMUZ'DA 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen makroekonomik verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ayki toplantıda bankanın 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 40'ı aştığını belirterek, haziran ayında faiz artışı yapılmaması halinde temmuz toplantısında yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü dile getirdi. Bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi verileriyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.