Seçim öncesi ateşi düşmüyor! Gece yarısı tarihi zirveyi gören dolar 20 liranın üzerinde seyrediyor - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Seçim öncesi ateşi düşmüyor! Gece yarısı tarihi zirveyi gören dolar 20 liranın üzerinde seyrediyor

26.05.2023 11:46

28 Mayıs Pazar günü yapılacak 2. tur öncesi dalgalı bir seyir izleyen dolar, gece yarısı serbest piyasada 20 lira 47 kuruş seviyesini görerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaştı. Bugün sabah saatlerinde 19,96 seviyelerine kadar düşen dolar/TL, saat 14.00 itibarıyla yeniden 20 liranın üzerinde seyrediyor.

Dün 20 TL üzerine çıkarak tarihi rekorunu gören dolar kurundaki yüksek seyir devam ediyor. Dün gece yarısı, serbest piyasada dolar 20.47 TL'yi geçerek tüm zamanların en yüksek değerini gördü.

YENİDEN 20 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Cumhuriyet tarihinin en yüksek değerine ulaşan dolar, bu tepe noktasının ardından sabah saatlerinde yeniden 19 lira 96 TL seviyelerine kadar düştü. Ancak saatler 14.00'ü gösterdiğinde dolar/TL'nin yeniden 20 liranın üzerine çıktığı görüldü. Aynı dakikalarda euro/TL 21,4536, sterlin/TL 24,88 seviyelerinde işlem görüyor.

17 MART'TAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE DENGELENDİ

Dolar endeksi dört günlük yükseliş eğiliminin ardından 104,1'le 17 Mart'tan bu yana en yüksek seviyede dengelenirken, avro/dolar paritesi yüzde 0,1 yükselerek 1,0740'tan alıcı buluyor.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalar, ABD'deki borç limiti krizi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izliyor. ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy dün borç limiti üzerine birkaç verimli görüşme gerçekleştirirken, ABD hazinesinin nakit miktarı dün 76,5 milyar dolardan 49,5 milyar dolara geriledi. Öte yandan, ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,3 ile beklentilerin üzerinde büyürken, yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2 olarak kaydedildi.

TEMMUZ'DA 25 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Analistler, beklentilerin üzerinde gelen makroekonomik verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek ayki toplantıda bankanın 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin yüzde 40'ı aştığını belirterek, haziran ayında faiz artışı yapılmaması halinde temmuz toplantısında yüzde 84 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışı yapılacağının öngörüldüğünü dile getirdi. Bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar, dayanıklı mal siparişleri ve Michigan Üniversitesi mayıs ayı tüketici güven endeksi verileriyle birlikte ABD'nin borç limiti krizine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102'nin destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

YORUMLAR
500
Seçim öncesi ateşi düşmüyor! Gece yarısı tarihi zirveyi gören dolar 20 liranın üzerinde seyrediyor Seçim öncesi ateşi düşmüyor! Gece yarısı tarihi zirveyi gören dolar 20 liranın üzerinde seyrediyor

Abd Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Seçim öncesi ateşi düşmüyor! Gece yarısı tarihi zirveyi gören dolar 20 liranın üzerinde seyrediyor - Son Dakika


Son Dakika
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Seçimi kazanırsanız Kabinede değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıt: Kadrolarımızı yenileyeceğiz
21:00 Cristiano Ronaldo'nun sevgilisinin 1 milyon sterlin değerindeki kolyesi olay oldu
20:39 Volkan Demirel'in tepki dolu sözlerine Beşiktaş cephesinden cevap
20:38 ABD'de polis, 11 yaşındaki çocuğu göğsünden vurdu
20:27 Destici'ye canlı yayında açıkça soruldu: Meclis'te olmayacaksınız, başka bir görev alacak mısınız?
20:04 Galatasaray, 36'lık yıldız Dries Mertens'in sözleşmesini uzattı
20:01 WhatsApp'a yeni özellik: Telefon numaraları tarih olacak
19:52 Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Milliyetçiler Dayanışma Platformu, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı
19:48 BTK'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kredi kartı SMS'ine yasak geldi
19:38 Turan Hareketi Partisi 2. tur için tarafını seçti: Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2023 21:30:22. #1.11#
SON DAKİKA: Seçim öncesi ateşi düşmüyor! Gece yarısı tarihi zirveyi gören dolar 20 liranın üzerinde seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement