YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 7. yılını kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 7. yılını kutluyor

Securitas Vakfı, 7 yıldır ihtiyaç sahibi üyelerine doğum, evlilik, vefat, eğitim ve engelli yardımı yaparak faaliyetlerine devam ediyor. Vakıf, depremden etkilenen çalışanlarına 6.2 milyon liralık yardım yaparken, bursiyer sayısını da artırarak eğitime destek veriyor. Securitas Vakfı, çalışanların yaşam standartlarını yükseltmek ve destek olmak amacıyla sağlık, eğitim, kültürel, sportif ve sosyal konularda da yardımlar yapıyor.

02.04.2024 10:49  Güncelleme: 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kuruluşunun 7'nci yılında faaliyetlerine devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 7 yıldır faaliyet gösteren Securitas Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar ihtiyacı olan üyelerine doğum, evlilik, vefat, eğitim ve engelli yardımı yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Vakfı Başkanı Erme Onat, 2023'de toplam 1663 çalışana 8 milyon 200 bin lira üzerinde yardım yaptıklarını ve geçen yıl önceliklerinin tüm Türkiye'nin olduğu gibi deprem olduğunu ifade etti.

Bu yıl daha çok çalışana fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Onat, şunları kaydetti:

"Securitas Global ve Securitas Türkiye'nin yaptığı maddi yardımlarından bağımsız olarak deprem bölgesindeki çalışanımıza destek olduk. Hızlı bir şekilde koordine olarak hem Türkiye'de hem de yurtdışındaki Securitas çalışanlarının aktif katılımlarıyla büyük bir bağış süreci yürüttük. Securitas 22 binin üzerinde çalışanıyla oldukça büyük şirket. Vakfı katılımımız ise tamamen gönüllük ile ilerliyor. Dolayısıyla bu yıl daha fazla çalışanımıza ulaşmak ve vakfımızı anlatmak istiyoruz. Ayrıca bağışlarımızı artırarak yardım kalemlerimize yenileri eklemeyi hedefliyoruz. Farklı STK ve kuruluşlarla işbirliklerine açığız."

Depremden etkilenen 925 çalışanına vakıf üyeliği gözetmeksizin 6.2 milyon liralık deprem yardımı yapan vakıf, 350 olan bursiyer sayısını 2024 senesinde 410'a çıkartarak eğitime desteğini atırdı.

Securitas çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmek, iş ve sosyal yaşamlarında güçlü, başarılı ve mutlu olmalarını sağlamak amacıyla kurulan Securitas Vakfı, başta evlilik, ölüm ve doğum halleri olmak üzere sağlık, eğitim, kültürel, sportif ve sosyal konularda da yardımlar yaparak çalışanlarına destek olmak için de çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

Deprem, Vakıf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 7. yılını kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya Hali Endeksi: Domates Miktarı Azalırken Fiyatı Arttı
    11:15 Antalya Hali Endeksi: Domates Miktarı Azalırken Fiyatı Arttı

    Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından açıklanan Mart Ayı Hal Endeksi'ne göre, Antalya hallerinde işlem gören domates miktarı yıllık yüzde 0,10 azalırken, fiyatı yüzde 105,81 arttı. Sebze miktarı yıllık yüzde 12,98 artarken, fiyatı yüzde 80,33 arttı. Meyve miktarı yıllık yüzde 6,47 azalırken, fiyatı yüzde 78,42 arttı. Mart ayında endekslerdeki aylık değişimlerde domates miktarında rekor düşüş, fiyatta ise rekor artış yaşandı.

  • İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi için çalışıyor
    11:03 İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi için çalışıyor

    İstanbul Kuyumcular Odası, Özbekistan'da kuyumculuk sektörünün gelişmesi amacıyla Türkiye'nin deneyimlerini aktarmak için Özbek yetkililerle ortak çalışma yürütüyor. İKO yönetimi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in daveti üzerine bu ülkeye giderek kuyumcu işletmelerini inceledi. İKO Başkanı Atayık ve yönetim kurulu üyeleri, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile yaptıkları görüşmede, İKO'nun birikim ve imkanlarıyla Özbekistan'ın kuyumculuk sektörünün gelişmesine katkı sunmak amacıyla birlikte çalışma kararı aldı. İşbirliği kapsamında gelecek ay içinde yapılacak görüşmeler ve ortak çalışmalar sonucunda tüm ülke kurum ve kuruluşlarıyla ortak yol haritasının çizilmesi planlanıyor.

  • Siirt'te Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi
    11:02 Siirt'te Yağışlar Çiftçileri Sevindirdi

    Siirt ve çevresinde tarım sektörü için hayati öneme sahip olan yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürdü. Son zamanlarda sağanak şeklinde yağan yağışlar, çiftçilere umut oldu. Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, beklenen yağışın çiftçileri sevindirdiğini belirterek, bahar yağmurunun tarım ürünlerinin gelişmesini sağlayacağını ifade etti. Yağan yağmurların tarımsal ürünlere faydalı olacağı umuduyla, çiftçiler bereketli ve verimli bir yıl geçirmeyi umuyor.

  • GEKA, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin Rekabetçiliğini Destekliyor
    10:52 GEKA, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin Rekabetçiliğini Destekliyor

    Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Denizli ve Güney Ege Bölgesi'nin üretim, ihracat kapasitesi ve turizm gelirleri ile ülkemizin en rekabetçi bölgelerinden biri olduğunu belirtti. GEKA, Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 32 projeye 84 milyon 258 bin 787,67 TL destek sağlamıştır. Ajans, uluslararası rekabetçiliği artırmak, turizm hareketliliğini yaymak, yeşil ve dijital dönüşümü sağlamak ve sosyal riskleri azaltmak için çalışmalar yürütmektedir.

  • Denizli'de Bağlarda Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele Devam Ediyor
    10:37 Denizli'de Bağlarda Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadele Devam Ediyor

    Denizli'de ilaç kalıntısı olmayan, çevreyi ve insan sağlığını koruyan ve kazançlı ürün elde edilebilmesi için bağlarda salkım güvesine karşı başlatılan biyoteknik mücadele bu yılda devam ediyor.


10:46 Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı Seçim sonuçlarına itiraz süresi başladı! 2 il ve 5 ilçe için başvuru yapıldı
10:18 Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı Belediyenin seçimde kaybetmesinin ardından iftar çadırı açılmadı
10:01 Sinan Oğan’ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder Sinan Oğan'ın lüks malikanesi ilk kez görüntülendi: Burası 1 milyon dolardan fazla eder
07:46 Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek
01:00 Erdoğan ’’Topal ördek’’ demişti, dengeler değişti İşte İBB Meclisi’nde yeni koltuk dağılımı Erdoğan ''Topal ördek'' demişti, dengeler değişti! İşte İBB Meclisi'nde yeni koltuk dağılımı
10:54 Murat Sancak’a demediğini bırakmadı Patrick Kluivert’tan aylar sonra gelen itiraflar Murat Sancak'a demediğini bırakmadı! Patrick Kluivert'tan aylar sonra gelen itiraflar
10:22 Tarihi gün geldi çattı Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor Tarihi gün geldi çattı! Fenerbahçe olağanüstü genel kurulu bugün toplanıyor
10:11 FAST işlem limitleri artırıldı FAST işlem limitleri artırıldı
10:07 İsrail saldırısında yardım kuruluşu çalışanları da öldü İsrail saldırısında yardım kuruluşu çalışanları da öldü
10:02 İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü İETT şoförü hem telefonla oynadı hem otobüs sürdü
09:58 Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu Aydilge, kemiğindeki yırtık nedeniyle ameliyat oldu
09:58 Dolar, euro ne kadar oldu İşte kurların son durumu Dolar, euro ne kadar oldu? İşte kurların son durumu
09:34 Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
09:13 Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni düzenleme Süre 180 güne çıkarıldı Yurt dışından getirilen telefonlar için yeni düzenleme! Süre 180 güne çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2024 11:16:00. #1.12#
SON DAKİKA: Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 7. yılını kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement