Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 7. yılını kutluyor

Securitas Çalışanları Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kuruluşunun 7'nci yılında faaliyetlerine devam ediyor.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 7 yıldır faaliyet gösteren Securitas Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar ihtiyacı olan üyelerine doğum, evlilik, vefat, eğitim ve engelli yardımı yapıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas Vakfı Başkanı Erme Onat, 2023'de toplam 1663 çalışana 8 milyon 200 bin lira üzerinde yardım yaptıklarını ve geçen yıl önceliklerinin tüm Türkiye'nin olduğu gibi deprem olduğunu ifade etti.
Bu yıl daha çok çalışana fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Onat, şunları kaydetti:
"Securitas Global ve Securitas Türkiye'nin yaptığı maddi yardımlarından bağımsız olarak deprem bölgesindeki çalışanımıza destek olduk. Hızlı bir şekilde koordine olarak hem Türkiye'de hem de yurtdışındaki Securitas çalışanlarının aktif katılımlarıyla büyük bir bağış süreci yürüttük. Securitas 22 binin üzerinde çalışanıyla oldukça büyük şirket. Vakfı katılımımız ise tamamen gönüllük ile ilerliyor. Dolayısıyla bu yıl daha fazla çalışanımıza ulaşmak ve vakfımızı anlatmak istiyoruz. Ayrıca bağışlarımızı artırarak yardım kalemlerimize yenileri eklemeyi hedefliyoruz. Farklı STK ve kuruluşlarla işbirliklerine açığız."
Depremden etkilenen 925 çalışanına vakıf üyeliği gözetmeksizin 6.2 milyon liralık deprem yardımı yapan vakıf, 350 olan bursiyer sayısını 2024 senesinde 410'a çıkartarak eğitime desteğini atırdı.
Securitas çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmek, iş ve sosyal yaşamlarında güçlü, başarılı ve mutlu olmalarını sağlamak amacıyla kurulan Securitas Vakfı, başta evlilik, ölüm ve doğum halleri olmak üzere sağlık, eğitim, kültürel, sportif ve sosyal konularda da yardımlar yaparak çalışanlarına destek olmak için de çalışmalar yürütüyor.
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