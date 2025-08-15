SED Ödemeleri 1,4 Milyar Lira Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini belirterek, bu kapsamda Ağustos ayına yönelik toplam 1 milyar 417 milyon lira tutarındaki ödemenin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.

Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında önemli bir rolü olduğunun altını çizen Göktaş, Bakanlık olarak, çocukların eğitimli, sağlıklı ve kendine güvenen birer fert olarak yetişmeleri, güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti.

"Toplam 1 milyar 417 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık"

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların aile ortamında şefkatle büyümelerini hedeflediklerini vurgulayan Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarının ortalama 8 bin 198 liraya yükseldiğini belirtti. Bakan Göktaş, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ağustos ayına yönelik toplam 1 milyar 417 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık" dedi.

Ailelerin ve çocukların psikososyal açıdan güçlenmesinin hedeflendiği Sosyal Ekonomik Destek hizmeti ile sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler de hayata geçiriliyor. - ANKARA