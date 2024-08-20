SEDAŞ, Leyleklerin Göç Rotasında İzolasyon Önlemleri Alıyor

Ekonomi

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), elektrik direklerine konan leyleklerin göç rotasındaki Kocaeli geçişinde izolasyon önlemlerini alarak, olası çarpılma ve enerji kesintileri riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli ve Sakarya hattı başta olmak üzere dağıtım faaliyet bölgesindeki hatların göçmen kuşların rotasında olmasından dolayı muhtelif enerji kesintileri ile karşı karşıya kalınıyor.

Göç esnasında sıklıkla iletkenlere konarak elektrik akımına kapılan leylekler için enerji nakil hatlarında direk üstü ekipmanların (izolatör, jumper vb.) izole edilmesinin yanında iletkenler arası mesafenin artırılması veya şebeke tertibinin değiştirilmesi gibi önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle akşam saatlerinde yorgun düşen leylekler, elektrik tellerine konarak hem çarpılma riski taşıyor hem de kent genelinde elektrik kesintilerine sebep oluyor. Saha ekiplerimiz tarafından enerji nakil hatlarında alınan önlemler ile leyleklerin can güvenliğini sağlamanın yanı sıra enerji kesintilerinin de yaşanmaması için çalışmalarımıza devam ediyoruz."