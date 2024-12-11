SEDAŞ'tan Sakarya'ya 166 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı - Son Dakika
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Ekonomi

SEDAŞ'tan Sakarya'ya 166 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı

SEDAŞ\'tan Sakarya\'ya 166 Milyon TL\'lik Enerji Yatırımı

SEDAŞ, Adapazarı'nda 166 milyon TL'lik altyapı projeleri ile bölgenin enerji ihtiyacını karşılayacak.

11.12.2024 15:32
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SEDAŞ, Sakarya'nın kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak ve bölgesel gelişimine katkıda bulunmak gayesiyle Adapazarı ilçesinde 166 milyonluk alt yapı projelerini hayata geçiriyor.

20 bin kilometrekarelik alandaki 3,9 milyon nüfusa hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Sakarya'daki yatırım çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor. Türkiye'nin sanayi ve nüfus yoğunluğu dolayısıyla enerji altyapısının güçlendirilmesi açısından stratejik bir konuma sahip Sakarya'nın kesintisiz enerji ihtiyacını karşılamak için büyük ölçekli yatırım çalışmalarına başladı. Adapazarı İlçesi, İstiklal Mahallesinde ekonomik ömrünü tamamlamış enerji hatlarını yenileyerek, mahallenin sürekli artan enerji ihtiyacını karşılamayı hedefleyen SEDAŞ, 'İstiklal Mahallesi Aydın Sokak Yeraltı Projesi' çerçevesinde, 7 bin 700 metre orta gerilim ve 35 bin metre alçak gerilim yer altı hattı tesis edilmesini sağlayacak. SEDAŞ yetkilileri, İstiklal Mahallesi'nde yapılacak proje ile 2 adet bina tipi trafo, 171 aydınlatma direği ve 193 saha dağıtım panosu devreye alınacak. Böylece bölge kesintisiz ve sürdürülebilir bir enerji altyapısına sahip olacak.

Şeker Mahallesi'ne 63 Milyon TL'lik yeni yatırım

SEDAŞ tarafından Adapazarı İlçesi, Şeker Mahallesi'ndeki elektrik dağıtım altyapısını güçlendirmek gayesiyle 'Şeker Mahallesi Ak Sokak Yeraltı Projesi' hayata geçiriliyor. Yaklaşık 63 milyon TL'lik yatırımla gerçekleştirilen proje çerçevesinde 23 bin 340 metre orta gerilim ve 92 bin 400 metre alçak gerilim yer altı kablosu döşenerek, ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar yenilenecek. Bunun yanı sıra Şeker Mahallesi'ndeki yeni yatırım projesi ile 4 adet bina tipi trafo, 583 adet aydınlatma direği ve 220 adet saha dağıtım panosunun tesis edileceği açıklandı.

Mehmet Karabaşoğlu Caddesine 72 Milyon TL'lik yeni altyapı yatırımı

SEDAŞ, Adapazarı İlçesi Mehmet Karabaşoğlu Caddesindeki enerji dağıtım altyapısını güçlendirmek gayesiyle 'Mehmet Karabaşoğlu Caddesi Yeraltına Alınma ve Aydınlatma Projesini' hayata geçiriyor. Yaklaşık 72 milyon TL'lik yatırımla gerçekleştirilen proje çerçevesinde 55 bin 500 metre orta gerilim ve 82 bin metre alçak gerilim yer altı kablosu döşenerek, ekonomik ömrünü tamamlamış hatlar yenilenecek.

Planlı kesintiler hakkında bilgi veren kurum tarafından yapılan açıklamada, "Elektrik hizmetinde sürekliliği sağlamayı ve artan enerji talebini karşılamayı hedefleyen saha çalışmalarının enerjili hatta yapılabilmesinin mümkün olmaması sebebiyle planlı kesintilere başvuruluyor. Müşterilerin elektrik ihtiyacını karşılamak adına zorunluluk taşıyan planlı kesintilerde, can ve mal güvenliğini koruyabilmek için hatlardaki enerji devre dışı bırakılarak önceden belirtilen süre çerçevesinde planlı elektrik kesintisi gerçekleştiriliyor. Bu sayede, yatırım ve bakım işlemleri emniyetli biçimde yapılabilirken, şebekelerde de teknik sürdürülebilirlik sağlanıyor. Teknik ve dış etmenlerden kaynaklı kesintilerin önüne geçebilmek için yapılan çalışmalarda planlı kesinti yapılacak bölgelerin isimleri, 48 saat önceden SEDAŞ web sitesinden duyuruluyor. Ayrıca, müşteriler sistemde kayıtlı bulunan telefon numaralarına SMS gönderilerek bilgilendiriliyor" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi SEDAŞ'tan Sakarya'ya 166 Milyon TL'lik Enerji Yatırımı - Son Dakika

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