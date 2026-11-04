SEDDK, Tera Yatırım iddialarını yalanladı, hukuki süreç başlatacak - Son Dakika
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SEDDK, Tera Yatırım iddialarını yalanladı, hukuki süreç başlatacak

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SEDDK, Tera Yatırım'ın Doğa Sigorta ve Prive Sigorta'yı satın almasına ilişkin iddiaların asılsız ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu bildirdi. Kurum, kendisini ve sektörü itibarsızlaştırmaya yönelik girişimlerde bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), fon sürecine ilişkin kurum hakkında kamuoyunu yanlış yönlendirme amacıyla ortaya atılan iddiaların bütünüyle asılsız olduğunu, bunların hiçbir hukuki veya fiili dayanağının bulunmadığını bildirdi.

SEDDK'den yapılan açıklamada, kurum hakkında kamuoyunu yanlış yönlendirme amaçlı, iftira niteliğinde paylaşımlarda bulunulması üzerine açıklama yapılması gereğinin doğduğu belirtildi.

Söz konusu paylaşımlarda kurum hakkında ileri sürülen iddiaların bütünüyle asılsız olduğu, hiçbir hukuki veya fiili dayanağının bulunmadığı belirtilen açıklamada, Tera Yatırım'ın Doğa Sigorta ve Prive Sigorta'yı satın alma sürecine ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Kurumumuz, sermaye piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerde asli rolü olan finansal kuruluşların sigortacılık sektörüne girmesine engel olarak, sorunun hem sektörümüze sirayet etmesinin hem de diğer alanlarda daha da büyümesinin önüne geçmiştir. Bahse konu yanıltıcı ifadelerde adı geçen şirketlerde tespit ettiğimiz kayıpların büyük kısmı eylül ayı sonunda gerçekleşmiş olup eş zamanlı olarak Kurumumuzun gözetimine takılarak denetime konu edilmiş ve bir haftadan kısa süre içinde raporlanarak ilgili kurumlara ve adli mercilere intikal ettirilmiştir.

Nitekim ilgili şirketin 30 Ekim 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği özel durum açıklamasında da Kurumumuzun denetim faaliyetlerine ve tespitlerine yer verilerek kamuoyu bilgilendirilmiştir."

Açıklamada, denetim raporu ve direktifler doğrultusunda ilgili şirketler nezdinde yatırım politikalarından iç denetime kadar bir dizi tedbir alındığı bilgisinin kuruma iletildiği aktarıldı.

Kurumun, mevzuatla açıkça belirlenmiş görev ve yetki alanı çerçevesinde gecikmeksizin hareket ederek gerekli tüm işlemleri tesis ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakikat böyle ve durum daha önce kamuoyuyla paylaşılmış iken mesnetsiz ithamlarla Kurumumuzu ve sigortacılık sektörünü itibarsızlaştırmaya yönelik bu tür girişimlerde bulunanlar nezdinde hukuki süreçler başlatılacak ve hassasiyetle takip edilecektir."

Kaynak: AA
Tera YatırımSigortaEkonomiFinansSon Dakika

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