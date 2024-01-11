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SEDDK, TFRS 17'ye uyumlu mali tabloların 2024'te alınacağını duyurdu - Son Dakika
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SEDDK, TFRS 17'ye uyumlu mali tabloların 2024'te alınacağını duyurdu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı'nın (TFRS 17) 2025'te sorunsuz uygulamaya geçişini sağlamak amacıyla bu yıl sektörden çeyrek dönemler itibarıyla mali tabloların TFRS 17'ye uyumlu şekilde alınacağını bildirdi. SEDDK, sektör genelinde uyumun sağlanması ve sürecin daha etkin şekilde yürütülmesini teminen TFRS 17'nin 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanması kararı aldı.

SEDDK, TFRS 17\'ye uyumlu mali tabloların 2024\'te alınacağını duyurdu
11.01.2024 - 15:39,  Güncelleme: 15:40
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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri Standardı'nın (TFRS 17) 2025'te sorunsuz uygulamaya geçişini sağlamak amacıyla bu yıl sektörden çeyrek dönemler itibarıyla mali tabloların TFRS 17'ye uyumlu şekilde alınacağını bildirdi.

SEDDK'dan yapılan yazılı açıklamada, TFRS 17'nin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 31 Aralık 2022'de ve 31706 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Kurum tarafından, sektör genelinde uyumun sağlanması ve sürecin daha etkin şekilde yürütülmesini teminen TFRS 17'nin 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanması kararı alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası raporlama standardına uyum kapsamında sektörü daha yakından takip etmek ve 1 Ocak 2025'ten itibaren sorunsuz bir şekilde uygulamaya geçişi sağlamak amacıyla 2024 yılında sektörümüzden çeyrek dönemler itibarıyla mali tablolar TFRS 17'ye uyumlu şekilde alınacaktır. Bu doğrultuda, şirketlerin TFRS 17 kapsamındaki 2024 mali tablolarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde sunmaları, aynı zamanda bu süreçte ihtiyaç duyulan ek bilgileri titizlikle hazırlamaları önem arz etmektedir."

Kaynak: AA
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Sigorta, Aralık, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SEDDK, TFRS 17'ye uyumlu mali tabloların 2024'te alınacağını duyurdu - Son Dakika


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