Şeffaf Menü İle Gıda Güvenliği Artacak - Son Dakika
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Şeffaf Menü İle Gıda Güvenliği Artacak

03.07.2026 16:30
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İSTİB Başkanı Kopuz, şeffaf menü uygulamasının gıda güvenliği için önemli bir adım olduğunu belirtti.

??????? İstanbul Ticaret Borsası Başkanı (İSTİB) Ali Kopuz, menülerdeki bilgilerin ayrıntılı hale gelmesinin gıda güvenliği açısından son derece önemli olduğunu belirterek, "Şeffaf veya detaylı menü olarak adlandırılan uygulama ev dışı tüketimde gıda güvenliği için atılmış büyük bir adımdır." ifadesini kullandı.

İSTİB'ten yapılan açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren "şeffaf menü" uygulamasına ilişkin görüşlerine yer verilen Kopuz, ev dışı tüketimde en önemli sorunun tüketilen yiyeceklerin içeriğini bilememek olduğunu belirtti.

"Şeffaf veya detaylı menü olarak adlandırılan uygulama ev dışı tüketimde gıda güvenliği için atılmış büyük bir adımdır." ifadesini kullanan Kopuz, uygulamanın ürün markası gibi bilgileri de içermesi ve işletmelere verilecek eğitimlerle kapsamının genişletilmesinin etkisini artıracağına inandığını belirtti.

Kopuz, uygulama kapsamında ulusal zincir restoran ve kafelerde menülerin içeriğinin genişletildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Artık işletmeler, yalnızca ürün adı ve fiyatını değil, içerik, alerjen ve besin değerlerini de tüketicilerle paylaşmak zorunda. Bu uygulama 2027 başından itibaren tüm toplu tüketim yerlerinde uygulanmaya başlayacak. Tek şubeli işletmelerde ise kalori bilgisi için verilen süre 2027 yılı sonuna kadar uzatılmış durumda.

Küçük işletmelerin menülerinde kalori bildirim zorunluluğunun 2027 sonuna uzatılmış olması doğru bir karar. Zincir restoran ve kafelerin bu konuda daha hazırlıklı olmaları beklenebilir, ancak küçük bir işletmenin detaylı menü hazırlığı konusunda zorlanması mümkün."

"Detaylı menüler turistik bölgelerde Türkçe dışındaki dillerde de zorunlu tutulsun"

İSTİB Başkanı Kopuz, şeffaf menü uygulamasının turistlerin de yararlanacağı bir uygulama haline gelmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin neredeyse nüfusu kadar turist ağırladığını belirten Kopuz, "Bu nedenle detaylı menülerin en azından turistik bölgelerde Türkçe dışındaki dillerde de hazırlanmasının zorunlu tutulması gerekir. Bu uygulama Türkiye'nin güvenli ülke imajına katkıda bulunacak ve turizme de olumlu etkileri olacaktır." açıklamasında bulundu.

Şeffaf menü uygulamasında açık büfe ve serpme kahvaltıların içeriklerinin nasıl duyurulacağının netleşmesi gerektiğine dikkat çeken Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Açık büfeler ve serpme kahvaltıların içeriğinin tüketicinin bilgisine nasıl sunulacağı konusunda işletmeler aydınlatılmalı. Çünkü açık büfe ürünleri menülerde yer almayabiliyor. ya da serpme kahvaltıdaki ürünler masaya servis edilse bile menülerde ayrıntısı bulunmayabiliyor. Bu tip servislerde ürün yanına açıklayıcı etiket konabilir ya da menülerde yer alması istenebilir. Böylece müşteriler besinleri, kalori değerleri ve içeriklerini bilerek seçerler."

Kopuz, ev dışı tüketimde kalitesiz ürün kullanımının önüne geçmek için menülere, kullanılan ürünlerin markalarının da yazılabileceğini belirtti.

İSTİB Başkanı Kopuz, "Tarım ve Orman Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğine göre etikette bulunması gerekenlerin başında marka vardır. Yani marka, bir ürün hakkındaki en önemli bilgilerden biridir. Böylece ev dışı tüketimde kalitesiz ürün kullanımının da önüne geçilecektir." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Türk ev dışı tüketim sektörünü dünya standartlarının üstüne çıkaracak bir uygulamaya imza attığını söyleyen Kopuz, "Gıda güvenliği konusundaki bu önemli uygulamanın bu kapsamda bir örneği yok. İnşallah geliştirilerek dünyaya örnek bir uygulama olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şeffaf Menü İle Gıda Güvenliği Artacak - Son Dakika

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