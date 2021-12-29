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Şehitkamil'de market denetimleri sürüyor - Son Dakika

Şehitkamil'de market denetimleri sürüyor

29.12.2021 15:07
Şehitkamil'de market denetimleri sürüyor

Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Şehitkamil Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde bulunan marketlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi, hijyen şartlarına uygunluğu ve diğer birçok konuda inceleme yapıyor.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde hizmet veren marketlerde denetim yapılıyor. Denetimlerde; yağ, çay, şeker, un, yumurta, et, tavuk, pirinç, bulgur, peynir, süt, meyve-sebze gibi gıda ürünleri ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri inceleniyor. Denetimlerde ayrıca, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiket ve künye bilgileri ile ürünlerin önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, seçtikleri ürünlerin raf ve kasa fiyatını da karşılaştırdı. Zabıta ekipleri, fiyat farkı tespit edilen marketler hakkında tutanak tuttu.

"Özellikle istiyoruz"

Market işletmeleri sahibi Adnan Yorguner, bu tür denetimlerin sık sık yapılması gerektiğine dikkat çekerek, "Son dönemlerde, özellikle geçtiğimiz aylarda fahiş fiyat artışlarının sebebi market işletmeleri değil, üretim maliyetlerinin kabarmasından dolayıdır. Ancak çok iyi bir ivme yakalanan bu dönemde biz de market işletmeleri olarak elimizden geleni yapmaya karar verdik. Önemli olan devamlılıktır, müşterinin memnuniyetidir ve sadakatini sağlamaktır. Biz de son 10 günden beridir Türkiye genelinde uygulanan fiyatlarda geri dönüşümü elimizden geldiğince sağlamaya çalıştık. Arkadaşlarımızla beraber birçok temel ihtiyaç maddelerinde hatırı sayılır indirimler yaptık. Yaptığımız indirimlerden de müşterilerimizin mutlu olacağına inanıyorum. Bu tür denetimlerin yapılmasını da biz market işletmecileri olarak özellikle istiyoruz. Çünkü gerek sosyal medyada, gerek bazı mercilerde olumsuz haberler çıkıyor. Bunların gerçek olmadığını, zabıta ekiplerimizin fatura karşılaştırmalarıyla incelemeler yapması bizlerin de işine geliyor. Güven sağladığımız için, özellikle zabıta ekiplerimizin bunları görerek tespit etmelerinden çok büyük memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Şehitkamil'de market denetimleri sürüyor
Şehitkamil'de market denetimleri sürüyor
Şehitkamil'de market denetimleri sürüyor

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Şehitkamil, Zabıta, Market, Tavuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şehitkamil'de market denetimleri sürüyor - Son Dakika Ekonomi


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