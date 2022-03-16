Şehzadeler Belediyesi'nden istihdam garantili meslek kursu - Son Dakika
Üye Girişi

Şehzadeler Belediyesi'nden istihdam garantili meslek kursu

16.03.2022 11:54
Şehzadeler Belediyesi'nden istihdam garantili meslek kursu

Gençlik Merkezi'nde açtığı Mesleki Geliştirme Kursları ile sayısız vatandaşa kurs vererek, bir meslek edinmelerine yardımcı olan Şehzadeler Belediyesi, Yeni açtığı Öz Bakım Destek Elemanı Kursu ile kurs yelpazesini genişletti.

Gençlik Merkezi'nde açtığı Mesleki Geliştirme Kursları ile sayısız vatandaşa kurs vererek, bir meslek edinmelerine yardımcı olan Şehzadeler Belediyesi, Yeni açtığı Öz Bakım Destek Elemanı Kursu ile kurs yelpazesini genişletti. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde açılan kursta eğitim alan kursiyerler, kurs sonunda hem MEB onaylı sertifika alacak hem de iş sahibi olabilecek.

Manisalı vatandaşların meslek sahibi olmalarına açtığı Mesleki Geliştirme Kursları ile yardımcı olan Şehzadeler Belediyesi, kurs yelpazesine Öz Bakım Destek Elemanı Kursu'nu da ekledi. Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi'nde verilen 305 saatlik kurs sonunda başarılı olan kursiyerler hem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika alacak hem de kursiyerlerden başarılı olanlar Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından istihdam edilecek. 24 kişinin katıldığı kursta kursiyerlere Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Ezgi Senal tarafından Sağlık Meslek Etiği, İş Güvenliği, Temel Anatomi, Hasta Bakımında Uygulanması Gerekenler, Beslenme gibi konularda eğitimler veriliyor. Modüller şeklinde ilerleyen kursta her modül sonunda sınavlar yapılıyor ve 14 modül sonra kursiyerlerin not ortalamaları belirleniyor. Bu ortalamaya göre başarılı olanlara sertifikaları veriliyor. Aldıkları sertifikalar sayesinde kursiyerler hastaneler, bakım evleri, huzur evleri ve gündüz kreşlerinde çalışabilme imkanı bulabiliyor.

Kurs hakkında açıklamalarda bulunan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Kurulduğumuz günden beri hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda çeşitli kurslar açarak, onların eğitimlerine, gelişimlerine katkıda bunmaya özen gösterdik. Mesleki Geliştirme Kurslarımızla vatandaşlarımızın daha kolay iş bulabilmelerine yardımcı olmanın caba ve gayretinde olduk. Gelen yoğun talepler doğrultusunda bu kurslarımıza Öz Bakım Destek Elemanı Kursumuzu da ekledik. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimizden bazıları Kızılay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından istihdam edilecek." dedi. - MANİSA

Şehzadeler Belediyesi'nden istihdam garantili meslek kursu
Şehzadeler Belediyesi'nden istihdam garantili meslek kursu
Şehzadeler Belediyesi'nden istihdam garantili meslek kursu
Şehzadeler Belediyesi'nden istihdam garantili meslek kursu

YORUMLAR
500
Vefat eden antrenörlerinin anısını yaşatacak şampiyonaya gururla hazırlanıyorlar Vefat eden antrenörlerinin anısını yaşatacak şampiyonaya gururla hazırlanıyorlar 'Avaz Memleket Türklüleri' Aydınlı gençlerle buluştu 'Avaz Memleket Türklüleri' Aydınlı gençlerle buluştu

Şehzadeler Belediyesi, İstihdam, Kızılay, gençlik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şehzadeler Belediyesi'nden istihdam garantili meslek kursu - Son Dakika


Son Dakika
12:13 Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, Müslüm Gürses ve Orhan Gencebay'ı birbirine karıştırdı
12:10 Meral Akşener doktorlara destek verdi ve Sivas Kongresi'ne katılan Tıbbiyeli Hikmet'in hikayesini anlattı: İşte o anekdot!
11:59 İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Liseli kızı regl döneminde çırılçıplak soyup aradılar
11:54 İki kadın "Karından boşan bizimle evlen" dediler! Sonra da bütün hesaplarını boşalttılar
11:53 Masumlar Apartmanı'nda dün akşam neler oldu? Han kontrolden çıktı
11:53 Ekranların yeni dizisi Üç Kız Kardeş dün akşam sevenleriyle buluştu!
11:50 Şeyma Subaşı su böreğini öveyim derken Yeşim Salkım ve kızına yakalandı!
11:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin en genç milletvekiline sordu: Gençlere hizmetlerimizi anlatıyor musun?
11:45 Benzin fiyatlarının uçması İngiliz ailelerin çocuklarını işte böyle etkiledi!
11:35 Sevilen dizi Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümüyle ekranlara geldi! İşte yaşananlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 12:21:55. #1.12#
SON DAKİKA: Şehzadeler Belediyesi'nden istihdam garantili meslek kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement