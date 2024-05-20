Şehzadeler Belediyesi, Şehzadeler Ovası\'nda Yol Düzenleme Çalışmalarına Başladı

Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi, bölgenin tarım potansiyelini artırmak ve çiftçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Şehzadeler Ovası'nda yol düzenleme çalışmalarına başladı. Bereketli topraklarıyla bilinen ovada yapılan bu çalışmalar, Manisalı çiftçilerin büyük takdirini topladı.

Şehzadeler Belediyesi'nin bu girişimi, tarımsal faaliyetleri destekleyerek bölgenin ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Şehzadeler Ovası'nda gerçekleştirdiğimiz bu yol düzenleme çalışması, bölgemizin tarım potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için attığımız adımlardan sadece biridir. Halkımızın desteğiyle daha birçok projeyi hayata geçireceğiz" dedi.

Belediye Başkanı Gülşah Durbay, düzenleme çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Şehzadeler Ovası, şehrimizin en önemli tarım alanlarından biridir. Çiftçilerimizin ürünlerini daha rahat ve hızlı bir şekilde pazara ulaştırabilmeleri için ova yollarını iyileştirme kararı aldık. Bu çalışmalar, sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda tarımsal verimliliği de artıracaktır. Belediyemiz, çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edecek." - MANİSA