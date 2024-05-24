Şehzadeler Belediyesi ve Tüm Yerel Sen Arasında Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi İmzalandı

Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi'nde görev yapan memurların ekonomik ve sosyal haklarını iyileştirmek amacıyla Tüm Yerel Sen ile sosyal denge tazminatı sözleşmesi imzaladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ve Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Mücahit Dede arasında imzalanan sözleşmeye göre memurlara tavan oran olan yüzde 120 oranında sosyal denge tazminatı ödenecek.

Şehzadeler Belediyesi ve Tüm Yerel Sen arasında, belediye memurlarına yönelik önemli bir sosyal denge tazminat sözleşmesi imzalandı. İmzalanan bu sözleşme, belediye memurlarının ekonomik refahını artırmayı hedefliyor. Tüm Yerel Sen Genel Başkanı Mücahit Dede ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay tarafından imzalanan sözleşme kapsamında, belediyede görev yapan memurlara yüzde 120 oranında sosyal denge tazminatı ödeneceği duyuruldu. Şehzadeler Başkan Gülşah Durbay, imza töreninde yaptığı açıklamada, Şehzadeler Belediye personelinin haklarını korumak ve iyileştirmek için sürekli çaba göstereceklerini ifade etti. Başkan Durbay, "Bizim en çok dikkat ettiğimiz konu mesai arkadaşlarımızın insan onuruna yaraşır bir şekilde maaş alması, çalışma şartlarında adaletin sağlanmasıdır." diyerek, çalışanların memnuniyetinin ve motivasyonunun kendileri için öncelikli olduğunu vurguladı.

Bu sözleşme ile birlikte, Şehzadeler Belediyesi'nde çalışan memurların ekonomik ve sosyal şartlarının önemli ölçüde iyileştirilmesi bekleniyor. - MANİSA