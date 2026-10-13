Şehzadeler Belediyesi yağ israfını önlemek için yağlama istasyonunu yeniledi

Şehzadeler Belediyesi, araçların bakım ve onarımında yaşanan yağ kayıplarını, israfı ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesindeki yağlama istasyonunu modernize etti. Yenilenen sistemle zaman tasarrufu sağlanması ve bakım süreçlerinin hızlandırılması hedefleniyor.

Şehzadeler Belediyesi, hizmet birimlerinde tasarrufu artırmak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla araç bakım ve onarım çalışmalarında kullanılan yağlama istasyonunu yeniledi. Eski tip araç ve gereçlerin modern malzemelerle değiştirildiği çalışmayla yağ kayıplarının ve israfın azaltılması amaçlanıyor.

Şehzadeler Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen yenileme çalışmasıyla araçların yağ bakımı sırasında meydana gelebilecek kayıp ve kaçakların önüne geçilmesi hedefleniyor. Modernize edilen istasyon sayesinde bakım işlemlerinin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve iş süreçlerinde zaman tasarrufu sağlanması planlanıyor.

Belediyenin kendi hizmet birimlerinde gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, araçların bakım ve onarım süreçlerinde daha modern yöntemlerin kullanılması amaçlanıyor. Yenilenen istasyonla kaynakların daha verimli kullanılması, çevreye yönelik olumsuz etkilerin azaltılması ve hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.