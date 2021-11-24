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Şehzadeler'den Çavuşoğlu'na 1 milyon 22 bin TL'lik yatırım - Son Dakika

Şehzadeler'den Çavuşoğlu'na 1 milyon 22 bin TL'lik yatırım

24.11.2021 11:10
Şehzadeler'den Çavuşoğlu'na 1 milyon 22 bin TL'lik yatırım

Şehzadeler Belediyesi'nin Çavuşoğlu Mahallesi'nde hayata geçireceği Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Sağlık Evi projesinin ihalesi gerçekleştirildi ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

Şehzadeler Belediyesi'nin Çavuşoğlu Mahallesi'nde hayata geçireceği Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Sağlık Evi projesinin ihalesi gerçekleştirildi ve yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. 1 milyon 22 bin TL'ye mal olacak yatırımın 200 günde tamamlanarak, vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in kısa süre önce duyurusunu yaptığı ve belediyenin yeni yatırımlarından olan Çavuşoğlu Mahallesi Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık Binası ve Sağlık Evi projesinin ihalesi gerçekleştirildi. 27 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. 1 milyon 22 bin TL'ye mal olacak yatırımın, 200 günde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor. Konuyla ilgili bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İlçemizin Çavuşoğlu Mahallesi 1160 parsel nolu taşınmaz üzerine çevre mahalle halkımıza da hizmet edecek şekilde planlanmış Çok Amaçlı Salon, Muhtarlık ve Sağlık Evi yapım işi 27 Ekim 2021 tarihinde ihalesi yapılmış olup 19 Kasım 2021 tarihinde 1 milyon 22 bin TL bedelle yüklenici firmayla sözleşme imzalanmıştır. 23 Kasım 2021 tarihinde yer teslimi yapılmış olup 200 gün süre sonunda, 2022 yılı haziran ayı sonunda bitirilmesi planlanmaktadır. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Rabbim kazasız belasız yapımını tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunmayı nasip etsin." dedi.

Projedeki yapıların 810 metrekarelik parsel üzerinde toplam 270 metrekarelik inşaat alanını kapsadığını kaydeden Başkan Çelik "Bunun 220 metrekaresi Çok Amaçlı Salona ve 50 metrekaresi Muhtarlık ve Doktor evine aittir." dedi.

Projenin detayları hakkında da bilgi veren Başkan Çelik şunları söyledi: "Engelli erişimine uygun giriş terasları ile birlikte 220 metrekare inşaat alanına sahip bir binadır. Betonarme taşıyıcı elemanlar üzeri çelik konstrüksiyon çatıya sahiptir. Çatı örtüsü poliüretan yalıtımlı sandviç paneldir. Bina 150 metrekare düğün salonu, 10 metrekare gelin odası, 10 metrekare mutfak ve toplam 15 metrekarelik tuvalet ve depo mekanlarından oluşmaktadır. Düğün, sünnet, nişan ve benzeri etkinliklerin yanı sıra halkımızın mevlit, toplantı ve Ramazan ayı etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanmış modern bir tesistir. Binanın temelinde PVC membran su yalıtımı uygulanmıştır. Bina dış duvarlarında, çift sıra tuğla duvar arası expande polistren köpük bulunmaktadır. Bina zemin kaplaması olarak 60x60 kaymaz porselen seramik düşünülmüştür. Muhtarlık ve Sağlık Evi ise, parselin batı tarafında bulunan alanda 50 metrekarelik kapalı alanı bulunan etrafı beton kilit parke ile çevrili muhtalık ve doktor kullanım amaçlı modern mimari ve malzemeler ile hazırlanmış tesistir. Binada kullanılan temel, yalıtım, çatı ve duvar malzemeleri Çok Amaçlı Salon ile aynı kalitede tasarlanmıştır." - MANİSA

Şehzadeler'den Çavuşoğlu'na 1 milyon 22 bin TL'lik yatırım
Şehzadeler'den Çavuşoğlu'na 1 milyon 22 bin TL'lik yatırım
Şehzadeler'den Çavuşoğlu'na 1 milyon 22 bin TL'lik yatırım

Şehzadeler Belediyesi, Türk Lirası, Muhtarlık, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Şehzadeler'den Çavuşoğlu'na 1 milyon 22 bin TL'lik yatırım - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Şehzadeler'den Çavuşoğlu'na 1 milyon 22 bin TL'lik yatırım - Son Dakika
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