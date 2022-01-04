Şeker krizine yeni çözüm! ''Raf Garantili'' satılacak

Gıda ürünlerine gelen büyük zamlar şeker fiyatına da yansıyınca stokçuluk faaliyeti de epey artmış, şekere ulaşmak da ciddi bir sorun haline gelmişti. Dolayısıyla şekerin tüketicilere ve sanayicilere daha uygun fiyatla ulaştırılmasını sağlamak için çeşitli formüller denenmeye başladı. Bu amaçla yaklaşık 3 aydır perakende satış noktalarına 'Raf Fiyat Garantili' ((RFG) sistemle nispeten ucuz şeker temin eden TÜRKŞEKER, 29 Aralık 2021 itibarıyla sanayiciye şeker satışını tamamen durdurdu. TÜRKŞEKER bünyesindeki 15 fabrika, artık elindeki tüm şekeri TÜRKŞEKER Tarım AŞ'ye satacak.

İHRACATÇI İÇİN C KOTASI

Dünya Gazetesi'nden Hüseyin Gökçe'nin haberine göre; Şeker fiyatında yaşanan fahiş artışın önüne geçip tüketicinin şekere daha kolay ulaşımını sağlamak amacıyla geçilen sistemde, sanayici için ise C kotası şeker devreye sokulacak.

Geçtiğimiz hafta 30 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile 1701 Gümrük Tarife Pozisyonlu (GTP) şeker, ihracatı kayda bağlı ürünler listesine alındı. Yani şekerin ihracatı resmi olmasa da fiili olarak zorlaştırılmış oldu. Bu tebliğle eş zamanlı olarak, şekeri üretimde hammadde olarak kullanan ihracatçılar için ise sadece ihracata konu olabilecek ürünleri kapsayan C kotası şeker ihraç kaydıyla satılacak.

MARKETLERE ''RAF FİYAT GARANTİLİ'' ŞEKER

TÜRKŞEKER bünyesindeki şeker fabrikalarına gönderilen yazıda, şekerin ambalajlanarak market raflarına Raf Fiyat Garantili (RFG) olarak arz edilmesi, sistemin denetlenebilmesi ve halkın uygun fiyatta şekere erişebilmesi için alınacak önlemler sıralandı. Buna göre 3 Ocak 2022'den (dün) itibaren şeker satışı sadece Türkşeker Tarım A.Ş.ye yapılacak. Ancak fabrikalar, sadece daimi müşterileriyle sınırlı olmak üzere küçük yerel esnafa 15 günde bir 10 çuval şeker satabilecek.

Bir süredir fabrika bazında sürdürülen RFG sisteminde de yeni siparişler alınmayacak ve gelen siparişler Tarım AŞ'ye yönlendirilecek. Bu kapsamda fabrika hesaplarına daha önce yatırılan paralar Mali İşler ve Muhasebe Dairesi Başkanlığının bilgisi dâhilinde iade edilecek.