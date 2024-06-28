Şekerbank, İlbak Holding'e hisse devri sürecini başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Şekerbank, İlbak Holding'e hisse devri sürecini başlattı

Şekerbank, ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına karşılık gelen hissesinin İlbak Holding AŞ'ye devrine ilişkin sürecin başladığını duyurdu. Banka, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yaptığı açıklamada, tarafların Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu onayına bağlı olarak anlaşarak süreci başlattığını belirtti.

28.06.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şekerbank, ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına karşılık gelen hissesinin İlbak Holding AŞ'ye devrine ilişkin sürecin başladığını duyurdu.

Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamıza yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve bankamızın ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding AŞ'ye devrine ilişkin olarak, taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Şekerbank, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Şekerbank, İlbak Holding'e hisse devri sürecini başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:59 Sinan Ateş cinayetinde kime ne kadar ceza isteniyor, davanın seyrini değiştirecek tutanağa ne oldu İşte tüm detaylar... Sinan Ateş cinayetinde kime ne kadar ceza isteniyor, davanın seyrini değiştirecek tutanağa ne oldu? İşte tüm detaylar...
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:54:13. #1.13#
SON DAKİKA: Şekerbank, İlbak Holding'e hisse devri sürecini başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement