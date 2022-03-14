Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı - Son Dakika
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Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı

14.03.2022 22:19
Sektör hareketlendi! Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kurma kararı aldı

ABD'li otomotiv devi Ford, Türkiye'de bir batarya fabrikası kuracak ve Almanya'daki yatırımlarını ise ikiye katlayacak. şirketin Avrupa Başkanı olan Stuart Rowley, "Her şey değişiyor, her şey dönüşecek ve bu çok fazla değişiklik getiriyor" dedi.

ABD'li otomotiv devi Ford, Avrupa'daki elektrikli araç hedeflerini genişletme kararı aldı. Bu kapsamda şirket, Türkiye'de bir batarya fabrikası kuracak ve Almanya'daki yatırımlarını ise ikiye katlayacak.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN BATARYA ÜRETİLECEK

Financial Times'ın haberine göre Ford, kuracağı batarya fabrikasında Türkiye'de üretilen ticari araçlar için batarya üretimi gerçekleştirilecek. Plana göre 2035 yılına kadar her modelin tamamen elektrikli hale getirilmesi hedefleniyor.

"HER ŞEY DEĞİŞİYOR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, "Her şey değişiyor, her şey dönüşecek ve bu çok fazla değişiklik getiriyor. Avrupa'da toplumun talep ettiği şeyin bu olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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