Sektör temsilcilerinden lise öğrencilerine 'finansal okuryazarlık' eğitimi - Son Dakika
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Sektör temsilcilerinden lise öğrencilerine 'finansal okuryazarlık' eğitimi

25.04.2022 09:50
Sektör temsilcilerinden lise öğrencilerine 'finansal okuryazarlık' eğitimi

A1 Capital, finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında meslek lisesi öğrencileriyle buluştu.

A1 Capital, finansal okuryazarlık eğitimleri kapsamında meslek lisesi öğrencileriyle buluştu. Gerçekleşen ilk eğitimi Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde şirket yöneticilerinin katılımıyla tamamlandı. A1 Capital Kurumsal İletişim ve Dijital Pazarlama Genel Koordinatörü Nazlı Bolak ve Yatırım Stratejileri Direktörü Mustafa Keskintürk, muhasebe bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Eğitim serisinin farklı şehirlerdeki liselerde de sürmesi planlanıyor.

Borsa dünyasının aracı kurumlarından A1 Capital, liselerde gerçekleştireceği Finansal Okuryazarlık eğitim turnesine İstanbul'da başladı. Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenecek olan eğitim serisinin ilki Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşti. Lisenin Muhasebe ve Finans bölümü öğrencileriyle bir araya gelen A1 Capital yöneticileri finansal okuryazarlık, borsa dünyası, aracı kurumları sektördeki yeri ve borsa kariyeri konularında eğitim verdi.

Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Muhasebe ve Finans bölümü öğrencileriyle deneyimli isimler bir araya geldi. A1 Capital Kurumsal İletişim ve Dijital Pazarlama Genel Koordinatörü ve A1 Capital Yatırım Stratejileri Direktörü Mustafa Keskintürk'ün katılım sağladığı eğitimde borsa dünyasındaki kariyer imkanlarına da değinildi.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK ÖĞRENCİLERLE BULUŞMAK İSTİYORUZ

Gerçekleşen eğitim kapsamında görüşlerini bildiren A1 Capital Kurumsal İletişim ve Dijital Pazarlama Genel Koordinatörü Nazlı Bolak, "Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal işlemlerini kontrol altına alabilmesi, gelirlerini ve bütçelerini doğru bir şekilde yönetilmesi için oldukça önemli bir konu. A1 Capital olarak genç yaşlarda finans ve muhasebe alanlarında eğitim gören genç yaştaki öğrencilerimizi finansal okuryazarlık ve borsa konularında bilgilendirmek amacıyla eğitim serimize başladık. İlk olarak İstanbul Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya geldik. Finans sektörünün geleceğini oluşturan genç meslektaşlarımızla bilgi ve deneyimlerimi paylaşma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Değerli hocalarımıza da davetleri ve destekleri için teşekkür ederiz. Hedefimiz başta irtibat büromuzun bulunduğu şehirler olmak üzere Türkiye'nin her şehrindeki muhasebe bölümü öğrencileriyle bir araya gelmek" dedi.

Eğitim turnesinde muhasebe bölümü öğrencileri ile bir araya gelen A1 Capital Yatırım Stratejileri Direktörü Mustafa Keskintürk ise "Finansal okuryazarlığa hakim olmak vatandaşların kendi bütçelerini doğru bir şekilde yönetebilmesi ve Türkiye ekonomisinin geleceği için önemli bir süreci kapsıyor. A1 Capital olarak muhasebe ve finans alanında eğitim gören ve kendini geliştirmek isteyen genç arkadaşlarımızla bu eğitim kapsamında buluştuğumuz için mutluluk duyuyoruz. Finansal okuryazarlık her yaşta öğrenilebilecek bir konu fakat genç yaşta bu konularda araştırmaların yapılmaya başlanması elbette iyi bir fırsat. Bu eğitimlerin muhasebe ve finans bölümü öğrencilerin gelecek kariyer planlamalarına pozitif etkisinin olacağını düşünüyoruz. Bugün başladığımız bu değerli çalışmada emeği geçen başta okul müdürümüz İbrahim Polat Bey olmak üzere tüm öğretmenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımız teşekkür ederiz" dedi.

A1 Capital tarafından düzenlenen finansal okuryazarlık eğitimleri, ilerleyen haftalarda Türkiye'nin farklı illerindeki muhasebe bölümü öğrencileri ile buluşturulacak. Eğitim turnesinde finansal okuryazarlık, borsa ve aracı kurumların sektördeki konumuyla birlikte sektördeki kariyer fırsatlarıyla ilgili konuşulacak. Eğitimlerle ilgili tüm bilgiler A1 Capital sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

A1 Capital'in irtibat bürolarının yer aldığı bölgelerdeki liseler başta olmak üzere Türkiye'nin her iline ulaşmayı hedefleyen eğitim turnesi lise öğrencilerini Finansal Okuryazarlık alanında geliştirmeyi amaçlıyor.


Sektör temsilcilerinden lise öğrencilerine 'finansal okuryazarlık' eğitimi
Sektör temsilcilerinden lise öğrencilerine 'finansal okuryazarlık' eğitimi
Sektör temsilcilerinden lise öğrencilerine 'finansal okuryazarlık' eğitimi
Sektör temsilcilerinden lise öğrencilerine 'finansal okuryazarlık' eğitimi
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Türkiye, Finans, Borsa, Lise, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Sektör temsilcilerinden lise öğrencilerine 'finansal okuryazarlık' eğitimi - Son Dakika


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