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Selçuklu 2. El Pazarı Vatandaşlardan Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Selçuklu 2. El Pazarı Vatandaşlardan Yoğun İlgi Gördü

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından açılan Selçuklu 2. El Pazarı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Pazarda birçok ürün uygun fiyatlara bulunabiliyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, projenin amacının tüketim çılgınlığını ve israfı önlemek olduğunu belirtti.

Selçuklu 2. El Pazarı Vatandaşlardan Yoğun İlgi Gördü
04.01.2024 - 12:51,
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Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Aralık ayında açılışı yapılan Selçuklu 2. El Pazarı bu ay da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Selçuklu Belediyesinin sıfır atıkla ilgili örnek çalışmaları arasında yer alan ve geçtiğimiz ay resmi açılışı yapılan Selçuklu 2. El Pazarı yeni yılın ilk Çarşamba gününde de Yazır Kapalı Pazar alanında kuruldu. Tüketim çılgınlığının aza indirilmesi, aynı zamanda ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla açılan 2. el pazarı vatandaşlardan yine yoğun ilgi gördü.

Selçuklu 2. El Pazarı'nda 303'ü şahsi, 13'ü okul standı olmak üzere toplam 316 stant bulunuyor. Pazarda fincan takımlarından, tabaklara, giysilerden çantalara, eski kitaplardan, oyuncaklara, küçük elektronik eşyalardan radyolara kadar birçok ürün uygun fiyatlara bulunabiliyor. Her ayın ilk Çarşamba günü Yazır Kapalı Pazar Alanı'nda süreklilik kazanan pazarda ücretsiz stant açmak isteyen vatandaşlar Selçuklu Belediyesi hizmet masalarına şahsen başvuru yapabiliyor.

"Amacımız tüketim çılgınlığının ve israfın önüne geçmek"

Sıfır atık konusunda örnek çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak israfın önlenmesi, ülke kaynaklarının bilinçli bir şekilde kullanılması ve toplumda sıfır atık bilincinin oluşturulması konularında üstlendiğimiz misyonla bugüne kadar birçok projeye imza attık. Geçtiğimiz ay açılışını gerçekleştirdiğimiz Selçuklu 2. El Pazarımız da bu projelerimiz çalışmalarımız içerisinde en yeni ve en çok ilgi görenlerinden biri oldu. Bu proje ile amacımız evlerde ihtiyaç fazlası olan eşyaların yeniden kullanılmasını sağlamak ve tüketim çılgınlığının, israfın önüne geçmek. Böylelikle aile bütçesine de katkı sağlanmış olacak. Sıfır atık kapsamında ve ikinci el ürünlerin tekrar kullanımının teşvik edilmesi konusunda böyle bir ikinci el pazarına okulları da dahil eden ilk belediyeyiz. Bu vesileyle de çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren sıfır atık konusunda bilgi sahibi oluyor. Birçok projemizde olduğu gibi bu projemizde de Türkiye'ye örnek olacağımızı düşünüyorum. 2. el pazarımıza yoğun ilgi gösteren hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Pazar alanında sergi açan ilçe sakinleri ve pazara gelen vatandaşlar da memnuniyetlerini ifade ederek Selçuklu Belediyesine ve Başkan Pekyatırmacı'ya sunulan imkan dolayısıyla teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İHA
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