Selektör Makineleri Yerinde İncelendi

Ekonomi

Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından, ilçede bulunan selektör makinelerinin çalışması yerinde incelendi.

İlçede ekim döneminde tohumluk buğday ayırmak için kullanılan Esatlar Köyünde bulunan ve Tavşanlı ilçesine ait komşu köylere de hizmet sunarak bölgenin ihtiyacını tam anlamıyla karşılayan selektör makinesinin çalışması Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yerinde incelendi. - KÜTAHYA