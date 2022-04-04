Selendi'de belediye çalışanlarını sevindiren imza - Son Dakika

Manisa'nın Selendi ilçesinde belediye çalışanı kadrolu işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imza altına alındı. Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat arasında imzalanan sözleşme 2 yıl boyunca geçerli olacak.

Selendi Belediyesi bünyesinde çalışan kadrolu işçileri ilgilendiren toplu iş sözleşme görüşmeleri 2 yıllığına imza altına alınarak anlaşmaya varıldı.

Toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını dileyen Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Elimizdeki imkanlar dahilinde azami oranda bir toplu iş sözleşmesine imza attık. Hem personelimize hem ilçemize hayırlı olsun" derken, imza sonrası konuşan Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Okan Polat, "İmzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesi emekçi arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Enflasyondaki dalgalanma ve elimizdeki veriler doğrultusunda en azami noktada üyelerimizin maaşlarında iyileştirmeye gidilmiştir. Tüm emekçi arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte verdikleri destekten dolayı Belediye Başkanımız Nurullah Savaş'a teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA