Selendi'de Tütün Üreticilerinin Yoğun Çalışması Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Selendi'de Tütün Üreticilerinin Yoğun Çalışması Başladı

Selendi\'de Tütün Üreticilerinin Yoğun Çalışması Başladı

Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda yine gözde ürün haline gelen tütünde üreticilerin yoğun çalışması başladı. Tütünün en kalitelisi Selendi'de yetişiyor ve tütün üretimi ilçenin ekonomisi için önemli bir kalemdir. Tütün fidelerinin yetişmesinin ardından, tarlalarda dikim işlemi de başlayacak. Selendi ve yöresi, Türkiye'de en kaliteli tütünün yetiştiği bölgelerden biridir.

19.02.2024 09:42  Güncelleme: 09:43
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Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda yine gözde ürün haline gelen tütünde üreticilerin yoğun çalışması başladı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2000'li yıllarda kota nedeniyle ekimi azalan ancak son dönemlerde özel firmaların devreye girmesiyle sözleşmeli olarak üretimi yeniden başlanan tütünde üreticilerin telaşı başladı. Geçtiğimiz sezonunun hasadını tamamlayarak ürünlerini satan üreticiler, henüz ücretlerini alamadan yeniden üretime başladı. Tütün üretiminin çiftçilerin gözdesi olduğunu belirten Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Tütünün en kalitelisi Selendi'de yetişiyor. İlçemiz ekonomisinin en önemli kalemleri arasında yer alan tütün üretimi, çiftçimizin gözde tarım ürünü oldu. Tütün yetiştirmek bir sanattır. Şimdiden telaşı başladı. Tütün fidelerinin yetişmesinin ardından, tarlalarda dikim işlemi de başlayacak. Bölge olarak tütüne elverişli topraklara sahibiz. Türkiye'de en kaliteli tütün Selendi ilçesi ve yöresindeki kırsal arazilerde yetişiyor. Tütün çok meşakkatli bir iş. Üreticilerimize kolaylıklar diliyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Türkiye, Selendi, Manisa, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selendi'de Tütün Üreticilerinin Yoğun Çalışması Başladı - Son Dakika

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