Selendi\'de Tütün Üreticilerinin Yoğun Çalışması Başladı

Ekonomi

Manisa'nın Selendi ilçesinde son yıllarda yine gözde ürün haline gelen tütünde üreticilerin yoğun çalışması başladı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2000'li yıllarda kota nedeniyle ekimi azalan ancak son dönemlerde özel firmaların devreye girmesiyle sözleşmeli olarak üretimi yeniden başlanan tütünde üreticilerin telaşı başladı. Geçtiğimiz sezonunun hasadını tamamlayarak ürünlerini satan üreticiler, henüz ücretlerini alamadan yeniden üretime başladı. Tütün üretiminin çiftçilerin gözdesi olduğunu belirten Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, "Tütünün en kalitelisi Selendi'de yetişiyor. İlçemiz ekonomisinin en önemli kalemleri arasında yer alan tütün üretimi, çiftçimizin gözde tarım ürünü oldu. Tütün yetiştirmek bir sanattır. Şimdiden telaşı başladı. Tütün fidelerinin yetişmesinin ardından, tarlalarda dikim işlemi de başlayacak. Bölge olarak tütüne elverişli topraklara sahibiz. Türkiye'de en kaliteli tütün Selendi ilçesi ve yöresindeki kırsal arazilerde yetişiyor. Tütün çok meşakkatli bir iş. Üreticilerimize kolaylıklar diliyoruz" dedi. - MANİSA