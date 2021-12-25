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Sendeo'nun büyüme yolculuğu istihdamla devam ediyor - Son Dakika

Sendeo'nun büyüme yolculuğu istihdamla devam ediyor

25.12.2021 10:14
Sendeo'nun büyüme yolculuğu istihdamla devam ediyor

Koç Topluluğu'nun dağıtım ve teslimat sektöründeki markası Sendeo, istihdamını üç ayda yüzde 40 artırdı.

Koç Topluluğu'nun dağıtım ve teslimat sektöründeki markası Sendeo, istihdamını üç ayda yüzde 40 artırdı.

Sendeo'dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında yeni marka kimliğine kavuşan ve Sendeo adıyla müşteri memnuniyetinde liderlik hedefleyen marka, 7/24 hizmet anlayışı, müşteri odaklı yaklaşımı, teknolojik altyapısı, dinamik ve cesur bakış açısıyla sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. Şirket, 2022 yılı içerisinde 2 bin 500 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyor.

Dağıtım ve teslimat sektöründe faaliyet gösteren Sendeo, hızını kesmiyor. Aygaz'ın bir kurum içi girişimcilik örneği olarak Aykargo ismiyle faaliyete başlayan ve eylül ayında Sendeo adıyla çalışmalarına devam eden marka, kasım ayında gerçekleştirdiği lansman toplantısından sonra operasyonlarını geliştirmek için vites yükseltti. 400 çalışanla yola çıkan marka, üç ay gibi kısa bir süre içerisinde çalışan sayısını yaklaşık yüzde 40 artırdı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sendeo Genel Müdürü Özgün Şahin şunları kaydetti:

"400 kişilik bir ekiple başladığımız yolculuğumuza büyüyerek devam ediyoruz. Üç ay gibi kısa bir süre içerisinde istihdamımızı yüzde 40 artırdık. 2022 yılında Sendeo adına hızlı gelişmelerin olmasını bekliyoruz. İlk olarak faaliyetimizi 81 ile taşımak için aralıksız çalışıyoruz. İddialı hedeflerimize ulaşırken en büyük gücümüz; farklı sektör ve şirketlerden gelen genç ve dinamik ekibimizle birlikte bize hız kazandıran, nitelikli iş sonuçlarına ulaşmamızı sağlayan çeviklik anlayışımız. Operasyonumuzu genişletirken her zaman söylediğimiz gibi müşteri memnuniyetinde liderlik vizyonuyla hareket ediyoruz. Mutlu çalışan eşittir mutlu müşteri anlayışımıza uygun şekilde Saha Operasyon Sorumlularımız, teknik eğitimlerinin yanı sıra değer odaklı müşteri iletişimi eğitimlerini de tamamlayarak görevlerine başlıyorlar"

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sendeo'nun büyüme yolculuğu istihdamla devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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