Sene başında yapılan zamlar 3 ayda eridi: Asgari ücretli 790 TL, memur emeklisi 764, işçi emeklisi 464 TL kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Sene başında yapılan zamlar 3 ayda eridi: Asgari ücretli 790 TL, memur emeklisi 764, işçi emeklisi 464 TL kaybetti

05.04.2022 08:21
Sene başında yapılan zamlar 3 ayda eridi: Asgari ücretli 790 TL, memur emeklisi 764, işçi emeklisi 464 TL kaybetti

İşçiye, memura, emekliye yılın başında yapılan zamlar, artan hayat pahalılığı karşısında 3 ay bile dayanamadı. Asgari ücretli ilk 3 ayda, TÜİK'in hesabına göre 790 lira TL kaybetti.

Yeni yıla 5.972 lira maaşla giren memurun alım gücü 4.863 liraya düştü. 2.500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı 2.036 lira oldu, asgari ücret de 790 lira eridi.

ÖĞRETMEN 1.237 TL KAYBETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının dışında 2022'nin ilk 6 ayı için verilen yüzde 5'lik zammın yetersiz kalacağı anlaşılınca yüzde 2.5 ilave edilerek toplam zam oranı yüzde 7.5'e çıkarılmıştı.

Ancak enflasyonla memur ve memur emeklisi zamda eksiye düştü. Sene başında 6 bin 660 TL olan öğretmenin alım gücü mart sonunda bin 237 TL kayıpla 5 bin 423 TL'ye, polis maaşı da 8 bin 715 TL'den bin 619 TL kayıpla 7 bin 96 TL'ye düştü. 3 ayda en düşük memur aylığında bin 109 TL, en düşük memur emeklisi aylığında 764 TL erime oldu.

ASGARİ ÜCRETTE ERİME 790 TL

Yıl başında yüzde 50.5 zamla 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin bugünkü alım gücü 3 bin 463 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 790 TL oldu.

İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİSİNDE DE DURUM İYİ DEĞİL

Yıl başında zam verilmeden sadece geçmiş enflasyon kaybı telafi edilen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini daha da zora girdi. 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, çiftçi ve esnaf emeklisinin aylığının reel alım gücü 3 ayın sonunda 464 TL birden düşerek 2 bin 36 liraya geriledi. Bu emekliler temmuz ayına kadar enflasyon kaybı yaşamaya devam edecek, ancak telefi zammını 3 ayın sonunda alabilecekler.

YORUMLAR
500
İstatistik Kurumu TÜFE'yi 22.81 olarak açıkladı: Memura-emekliye yüzde 30 zam garantilendi İstatistik Kurumu TÜFE'yi 22.81 olarak açıkladı: Memura-emekliye yüzde 30 zam garantilendi Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar! Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!

Memur Maaşları, Emekli Maaşı, Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sene başında yapılan zamlar 3 ayda eridi: Asgari ücretli 790 TL, memur emeklisi 764, işçi emeklisi 464 TL kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
08:21 Sene başında yapılan zamlar 3 ayda eridi: Asgari ücretli 790 TL, memur emeklisi 764, işçi emeklisi 464 TL kaybetti
08:13 İstatistik Kurumu TÜFE'yi 22.81 olarak açıkladı: Memura-emekliye yüzde 30 zam garantilendi
08:09 17 yaşındaki kurye, çöp kamyonuna çarptığı kazada yaşamını yitirdi
08:07 5 Nisan günü hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
08:01 İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Filistinlilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı
07:58 Seçim hazırlıkları mı? YSK, illerin milletvekili sayısını ve seçim bölgelerini açıkladı
00:42 Rusya ile müzakereler için Zelenski heyet oluşturdu
00:14 "Tansu Çiller'i özlediniz mi?" sorusuna Akşener: Ben onu bilmiyorum, siz genç nesil onu özlediniz mi?
23:58 Taciz iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayıp mahallede gezdirmişlerdi! Gruptan 2 kişi tutuklandı
23:53 Gazeteci Rauf Kemal Gerz motosiklet kazasında yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 08:32:40. #1.12#
SON DAKİKA: Sene başında yapılan zamlar 3 ayda eridi: Asgari ücretli 790 TL, memur emeklisi 764, işçi emeklisi 464 TL kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement