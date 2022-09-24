Seramiksan, uluslararası fuarda Türkiye'yi temsil edecek

Seramiksan, 26-30 Eylül'de İtalya'da gerçekleştirilecek seramik fuarı Cersaie'ye katılacağını duyurdu. Yerli karo üreticisi, yeni serilerini ilk kez Avrupa pazarına tanıtarak Türk seramik trendlerini globale taşımayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye İhracat Katkı Endeksi verilerine göre 2022'nin ilk yarısında en yüksek ihracat katkı oranına seramik sektörü sahip oldu. Sektör, ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 22,7 artırarak yüzde 22,89'a çıkardı. Karo ve vitriye ürünlerinin yüzde 30'unu 60 ülkeye ihraç eden yerli seramik markası, yeni serilerini 26-30 Eylül'de İtalya'da gerçekleştirilecek uluslararası Cersaie Fuarı'nda sergileyeceğini açıkladı.

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN KALİTELİ ÜRÜNLERİNİ GLOBALE TAŞIYOR

Dünyanın pek çok ülkesinden öncü markalara ev sahipliği yapacak fuarda, yeni serilerini profesyonellerin ve tüketicilerin beğenisine sunacaklarını aktaran Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar, "Karo ve vitrifiye ürünleri, işlevsel olduğu kadar estetik açıdan da evlerde önemli bir yere sahip. Biz de son teknolojiyle ve yeni trendleri takip ederek ürettiğimiz karo, lavabo, klozet gibi ürünlerimizle hem tüketicilerin yaşam alanlarını konforlu kılıyoruz, hem de 2 milyar dolar hacme ulaşan Türk seramik sektörünün kaliteli ürünlerini globale taşıyoruz. Bu doğrultuda Cersaie'ye özel olarak hazırladığımız, banyolarda tasarım algısını güçlendirecek vitrifiye ürünlerimizin yanı sıra, dekorasyonun vazgeçilmezi mermer görünümlü porselen karolarımıza fuardaki standımızda yer vereceğiz" dedi.

KOLEKSİYONLARINDA KARO VE VİTRİFİYE ÜRÜNLERİNİ SERGİLEYECEKLER

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, Cersaie Fuarı için hazırladıkları yenilikler arasında 11 karo serisi bulunuyor. Yeni serilerde, global tasarım trendine dönüşen parlak mermerlerin görünümünü yüzeylere taşıyanlar ağırlık kazanırken, doğal taş dokusunun farklı renk kartelasını yüzeylere yansıtan karo serileri de bulunuyor. Karolar renk, doku ve desenleriyle kullanıcıların farklı yaşam tarzlarına hitap ederken, Seramiksan'ın fuarda sergileyeceği vitrifiye ürünleri arasında kanalsız Rim-out asma klozet ve bide ile çanak lavabolar dikkat çekiyor.