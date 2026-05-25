Serbest Bölgelerde İhracat Artışı

25.05.2026 09:23
2026 Ocak-Nisan döneminde Türkiye'deki serbest bölgelerde ihracat %3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi.

TİCARET Bakanlığı, "2026 Yılı Ocak-Nisan döneminde, ülkemizdeki 19 serbest bölgede, ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 oranında artarak 4,2 milyar dolara yükselmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgeler, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yapılarıyla ülkemizin dış ticaretine ve katma değerli üretim hedeflerine güçlü katkı sağlamaya devam etmektedir. 2026 yılının ilk dört ayında serbest bölgelerde elde edilen gerçekleşmeler; bu bölgelerin net ihracatçı karakterini, yüksek teknolojili üretim kapasitesini ve ekonomiye sağladığı döviz girdisini açık biçimde ortaya koymuştur. 2026 Yılı Ocak-Nisan döneminde, ülkemizdeki 19 serbest bölgede; ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 oranında artarak 4,2 milyar dolara yükselmiştir. İhracat ve ithalat farkı olarak 1 milyar 511 milyon dolar fazla verilmiş; serbest bölgeler ekonomiye net döviz girdisi sağlamayı sürdürmüştür. Serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 76,9, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 156,2 olarak gerçekleşmiştir" denildi.

Orta-ileri teknoloji ve yüksek teknoloji ürünlerin ihracattaki payının yüzde 59,2'ye ulaştığı belirtilerek, "Serbest bölgelerin katma değerli ihracattaki stratejik rolü daha da belirginleşmiştir. Bölgeden Türkiye'ye satışlar haricindeki tüm yönlerde artış gerçekleşirken; ihracatta kayda geçen yüzde 3,1 oranındaki artışın ve Türkiye'den bölgelere yapılan satışlarla artırılan tedarikçilikteki yüzde 7,4 oranındaki artışın etkisiyle, bölgelerden Türkiye'ye satışlardaki yüzde 6,4 oranındaki azalış dengelenmiş ve toplam ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 oranında artarak 9,3 milyar dolara yükselmiştir" ifadelerine yer verildi.

İHRACATTA ÖNE ÇIKAN SERBEST BÖLGELER

2026 yılının ilk dört ayında ihracatta öne çıkan serbest bölgeler şöyle sıralandı:

"Ege Serbest Bölgesi, ihracatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 113 milyon dolar (yüzde 11) artırarak 1,140 milyar dolara yükseltmiş ve toplam ihracatın yüzde 27,1'ini tek başına gerçekleştirmiştir. Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 32,5 oranında artırarak 673 milyon dolara yükseltmiştir. Antalya Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 10,8 oranında artırarak 233 milyon dolara yükseltmiştir. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 40,5 oranında artırarak 193 milyon dolara yükseltmiştir. Başta Batı Anadolu, Bursa ve Adana-Yumurtalık Serbest Bölgeleri olmak üzere 5 serbest bölgenin ihracatında %10 oranı ve üzerinde artış kaydedilmiştir. Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 2,15 milyar dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin yüzde 23'ünü tek başına gerçekleştirmiştir."

Kaynak: DHA

