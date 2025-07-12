Serbest Bölgelerin Ticaret Hacmi 13,8 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Serbest Bölgelerin Ticaret Hacmi 13,8 Milyar Dolar

12.07.2025 11:14
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Türkiye'deki serbest bölgelerin ticaret hacmi 2025'in ilk yarısında 13,8 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin üretim üslerinden serbest bölgelerin ticaret hacmi yılın ilk yarısında 13 milyar 823 milyon dolar oldu.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Haziran 2025 itibarıyla ülkede 19 serbest ticaret bölgesi bulunuyor.

Bu bölgeler, yatırımcı ve üreticilere birçok avantaj ve teşviki bir arada sunuyor. İhracata ve yatırıma katkı sağlayan söz konusu bölgeler vergi avantajı, yerli ve yabancı pazarlara erişim, stratejik avantajlar, kar transferi, ucuz altyapı gibi birçok imkanı içinde barındırıyor.

İstihdama da ciddi katkı veren serbest bölgelerde, haziran sonu itibarıyla 92 bin 978 kişi çalışıyor.

Serbest bölgelerde gerçekleştirilen toplam ticaret hacmi, 2024'te 27 milyar 691 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. 2023'te bu bölgelerin ticaret hacmi 30 milyar 688 milyon dolar seviyesindeydi.

Ülkedeki toplam 19 serbest bölgenin, bu yılın ocak-haziran dönemindeki ticaret hacmi 13 milyar 823 milyon dolar olarak hesaplandı.

Yazılımdan medikale kadar üretim ve ticaret

Bu yılın ilk yarısında, serbest bölgelerin ticaret hareketliliği ise "yurt içinden bölgelere" 1 milyar 620 milyon dolar, "bölgelerden yurt içine" 1 milyar 984 milyon dolar oldu.

Bölgelerden yurt dışına ticaret hacmi, söz konusu dönemde 6 milyar 176 milyon dolar olarak tespit edildi. Böylece 13,8 milyar dolarlık ticaret hacminin, yaklaşık yüzde 45'ini serbest bölgelerden gerçekleştirilen ihracatın oluşturduğu görüldü.

Yurt dışından bölgelere gerçekleştirilen ticaret ise 4 milyar 43 milyon dolarlık olarak kayıtlara geçti.

Serbest bölgelerde yoğunluk yaşanan alanlar yazılım, yat ve gemi inşası, gemi tamir ve bakımı, medikal aletler, otomotiv, hazır giyim, deri ve AR-GE faaliyetleri sektörleri olarak öne çıktı.

Ocak-haziran dönemi itibarıyla serbest bölgelerce gerçekleştirilen ticaret hareketleri ve hacimleri şöyle:

Ticaret hareketiTicaret hacmi (milyon dolar)
Yurt içinden bölgelere1.620
Bölgelerden yurt dışına6.176
Yurt dışından bölgelere4.043
Bölgelerden yurt içine1.984
Toplam13.823

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest Bölgelerin Ticaret Hacmi 13,8 Milyar Dolar - Son Dakika

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