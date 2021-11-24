Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 714,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 714,00 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 714,20 liradan, 4 bin 705 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 726 liradan, 651,15 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 655,15 liradan, 4 bin 598 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 618 liradan, 2 bin 299 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 309 liradan ve bin 150 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 155 liradan satılıyor. - İSTANBUL