Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 727,00 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 727,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 726,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 727,00 liradan, 4 bin 791 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 4 bin 812 liradan, 663,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 667,00 liradan, 4 bin 682 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 4 bin 702 liradan, 2 bin 341 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 351 liradan ve bin 171 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 176 liradan satılıyor. - İSTANBUL

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