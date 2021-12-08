Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 786 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 785,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 786 liradan, 5 bin 180 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 201 liradan, 716,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 720,80 liradan, 5 bin 62 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 82 liradan, 2 bin 531 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 541 liradan ve bin 265 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 270 liradan satıldı. - İSTANBUL