Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 790,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 789,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 790,00 liradan, 5 bin 205 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 226 liradan, 721,00 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 725,00 liradan, 5 bin 87 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 107 liradan, 2 bin 544 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 554 liradan ve bin 272 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 277 liradan satılıyor. - İSTANBUL