Serbest piyasada dolar 49,0330, avro 55,6060 liradan satılıyor - Son Dakika
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Serbest piyasada dolar 49,0330, avro 55,6060 liradan satılıyor

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İstanbul serbest piyasada dolar 49,0330 liradan, avro 55,6060 liradan güne başladı. Dolar 49,0310 liradan alınıp 49,0330 liradan satılırken avro 55,6040 liradan alınıyor, 55,6060 liradan satılıyor; dün doların satışı 49,0180, avronun satışı 55,6930 liraydı.

İstanbul serbest piyasada dolar 49,0330 liradan, avro 55,6060 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 49,0310 liradan alınan dolar, 49,0330 liradan satılıyor. 55,6040 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6060 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 49,0180 lira, avronun satış fiyatı ise 55,6930 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: Serbest piyasada dolar 49,0330, avro 55,6060 liradan satılıyor - Son Dakika
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