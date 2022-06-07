Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

07.06.2022 08:59
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 16,6420 liradan, euro ise 17,7670 liradan güne başladı.

Dolar 16,6420 liradan, euro ise 17,7670 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarışı'da 16,6400 liradan alınan dolar 16,6420 liradan, 17,7650 liradan alınan euro ise 17,7670 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 16,56 liradan, euro ise 17,73 liradan satılmıştı.

(İHA)

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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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