Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika
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Serbest piyasada döviz fiyatları

07.10.2022 09:02
Serbest piyasada döviz fiyatları

Dolar 18,58 liradan, euro ise 18,1970 liradan güne başladı.

Dolar 18,58 liradan, euro ise 18,1970 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 18,5780 liradan alınan dolar 18,58 liradan, 18,1950 liradan alınan euro ise 18,1970 liradan satılıyor. Son kapanışta dolar 18,58 liradan, euro ise 18,25 liradan satılmıştı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada döviz fiyatları - Son Dakika

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